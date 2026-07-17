"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - taki alert RCB rozesłano do osób przebywających w większości kraju. W wielu województwach pogoda w drugiej połowie dnia się załamie, przed czym ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burza jedna za drugą. Najgorzej będzie po południu

Po dość spokojnym poranku czeka nas stopniowe pogorszenie aury. Niebezpieczne nawałnice sprowadzi do naszego kraju rozległy front atmosferyczny, przesuwający się z zachodu na wschód.

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Na zachodzie burze będą najgroźniejsze - tam mogą im towarzyszyć ulewy z sumą opadów do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego możliwy też będzie "opad dużego gradu", o średnicy dochodzącej lokalnie do 4 centymetrów - prognozuje IMGW.

Bardzo duże zagrożenie podczas burz stworzą także silne porywy wiatru, osiągające miejscami nawet 80-90 km/h. Tam siły wiatr może łamać gałęzie i drzewa, uszkadzać dachy i linie energetyczne.

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Chociaż pierwsze grzmoty na zachodzie będzie słychać już wczesnym popołudniem, to najwięcej burz pojawi się późno po południu i wieczorem. Z czasem mogą się organizować w większe struktury i możliwe będą nawet lokalne superkomórki burzowe.

Trudno będzie uniknąć tego zagrożenia. Z powodu burz obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, które wydano dla województw:

zachodniopomorskiego ;

; pomorskiego ;

; lubuskiego ;

; wielkopolskiego ;

; kujawsko - pomorskiego ;

- ; dolnośląskiego ;

; opolskiego ;

; śląskiego ;

; zachodniej i centralnej części łódzkiego ;

; zachodnich krańców małopolskiego.

Ponadto żółte ostrzeżenia IMGW przed burzami - nieco słabszymi, ale również stwarzającymi zagrożenie - obejmują województwa:

centralne i zachodnie rejony warmińsko - mazurskiego ;

- ; zachodnią i południową część mazowieckiego ;

; pozostałe powiaty łódzkiego ;

; większość świętokrzyskiego ;

; resztę małopolskiego ;

; południowe rejony podkarpackiego.

IMGW Strefa burz opanuje zachodnie, centralną i południową Polskę. Miejscami nadciągną ulewy, gradobicie i wichury do 90 km/h

Oba rodzaje ostrzeżeń przed burzami utrzymają się przez całą noc, do sobotniego poranka. Alert RCB, który rozesłano w piątek rano, dotyczy tych samych terenów.

WXCHARTS Z najsilniejszymi burzami będziemy mieli o czynienia w zachodniej połowie Polski

Ulewy, gradobicie i wichury to tylko część wyzwań, jakie w ciągu dnia przyniesie nam pogoda. Kolejnym będzie nasilające się gorąco. "Pojawi się duchota i upał" - podkreśla IMGW w prognozach, a uciążliwości z tym związane zaczną się nasilać jeszcze przed południem.

Upalny epizod w piątek. Wiemy, jak długo się utrzyma

Po dłuższej przerwie do Polski wrócił upał. W czwartek wystąpił na południowym wschodzie, a najcieplejszą miejscowością okazał się Rzeszów, gdzie zanotowano 31 st. C. Teraz upalnych miejsc będzie znacznie więcej.

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Do naszego kraju będzie "napływać bardzo ciepłe, chwiejne i zasobne w wilgoć powietrze" - napisali eksperci IMGW w prognozie burzowej na piątek. Uczucie duchoty może towarzyszyć wielu osobom rzez dużą część dnia.

WXCHARTS Upał zanotujemy w niemal całym kraju. O kilka stopni mniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie

Upalnie zrobi się praktycznie w całym kraju, co wyraźnie widać na podstawie zasięgu ostrzeżeń pogodowych związanych z tym zagrożeniem. Wolne od alertów IMGW z tego powodu będą tylko Podlasie i wschodnia część Warmii i Mazur. W pozostałych rejonach kraju w ciągu dnia może być nawet do 31-33 st. C.

IMGW Upał w piątek najsilniejszy będzie na zachodzie i w centrum, miejscami osiągając około 33 st. C

Upału być może uda się uniknąć osobom przebywającym nad samym morzem i na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia można się spodziewać 23-27 st. C.

Taka mieszanka upałów i burz stworzy bardzo wymagające, nieprzyjemne warunki, powodujące dyskomfort u wielu osób. Na szczęście upał nie potrwa długo i w sobotę nie powinien się powtórzyć. Od weekendu czeka nas bowiem postępujące ochłodzenie, ale burze i ulewy dalej będą się pojawiać.