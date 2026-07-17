Burze wleją się do Polski z masą groźnych zjawisk. Trudno będzie oddychać
Powietrze zrobi się ciężkie od wilgoci i upału - miejscami zrobi się duszno i niebezpiecznie. Z zachodu napłyną do nas bardzo niebezpieczne nawałnice z wichurami mogącymi łamać drzewa. Najgorzej będzie w drugiej połowie dnia, przed czym ostrzegają eksperci IMGW i RCB. Wszystko to wydarzy się podczas gorącego dnia. Pogodowe alerty zakryły większość województw.
- Alert RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem w większości kraju w nocy i w sobotę
- IMGW prognozuje na zachodzie kraju ulewy do 50 litrów wody na metr kwadratowy, grad o średnicy do 4 cm i porywy wiatru do 90 km/h
- Pomarańczowe i żółte ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w większości województw zachodniej, centralnej i południowej Polski
- Piątek przyniesie również duchotę i upał, z temperaturami do 33 st. C w zachodniej i centralnej Polsce, choć od weekendu spodziewane jest ochłodzenie
"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - taki alert RCB rozesłano do osób przebywających w większości kraju. W wielu województwach pogoda w drugiej połowie dnia się załamie, przed czym ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Burza jedna za drugą. Najgorzej będzie po południu
Po dość spokojnym poranku czeka nas stopniowe pogorszenie aury. Niebezpieczne nawałnice sprowadzi do naszego kraju rozległy front atmosferyczny, przesuwający się z zachodu na wschód.
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Na zachodzie burze będą najgroźniejsze - tam mogą im towarzyszyć ulewy z sumą opadów do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego możliwy też będzie "opad dużego gradu", o średnicy dochodzącej lokalnie do 4 centymetrów - prognozuje IMGW.
Bardzo duże zagrożenie podczas burz stworzą także silne porywy wiatru, osiągające miejscami nawet 80-90 km/h. Tam siły wiatr może łamać gałęzie i drzewa, uszkadzać dachy i linie energetyczne.
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Chociaż pierwsze grzmoty na zachodzie będzie słychać już wczesnym popołudniem, to najwięcej burz pojawi się późno po południu i wieczorem. Z czasem mogą się organizować w większe struktury i możliwe będą nawet lokalne superkomórki burzowe.
Trudno będzie uniknąć tego zagrożenia. Z powodu burz obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, które wydano dla województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- lubuskiego;
- wielkopolskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- dolnośląskiego;
- opolskiego;
- śląskiego;
- zachodniej i centralnej części łódzkiego;
- zachodnich krańców małopolskiego.
Ponadto żółte ostrzeżenia IMGW przed burzami - nieco słabszymi, ale również stwarzającymi zagrożenie - obejmują województwa:
- centralne i zachodnie rejony warmińsko-mazurskiego;
- zachodnią i południową część mazowieckiego;
- pozostałe powiaty łódzkiego;
- większość świętokrzyskiego;
- resztę małopolskiego;
- południowe rejony podkarpackiego.
Oba rodzaje ostrzeżeń przed burzami utrzymają się przez całą noc, do sobotniego poranka. Alert RCB, który rozesłano w piątek rano, dotyczy tych samych terenów.
Ulewy, gradobicie i wichury to tylko część wyzwań, jakie w ciągu dnia przyniesie nam pogoda. Kolejnym będzie nasilające się gorąco. "Pojawi się duchota i upał" - podkreśla IMGW w prognozach, a uciążliwości z tym związane zaczną się nasilać jeszcze przed południem.
Upalny epizod w piątek. Wiemy, jak długo się utrzyma
Po dłuższej przerwie do Polski wrócił upał. W czwartek wystąpił na południowym wschodzie, a najcieplejszą miejscowością okazał się Rzeszów, gdzie zanotowano 31 st. C. Teraz upalnych miejsc będzie znacznie więcej.
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Do naszego kraju będzie "napływać bardzo ciepłe, chwiejne i zasobne w wilgoć powietrze" - napisali eksperci IMGW w prognozie burzowej na piątek. Uczucie duchoty może towarzyszyć wielu osobom rzez dużą część dnia.
Upalnie zrobi się praktycznie w całym kraju, co wyraźnie widać na podstawie zasięgu ostrzeżeń pogodowych związanych z tym zagrożeniem. Wolne od alertów IMGW z tego powodu będą tylko Podlasie i wschodnia część Warmii i Mazur. W pozostałych rejonach kraju w ciągu dnia może być nawet do 31-33 st. C.
Upału być może uda się uniknąć osobom przebywającym nad samym morzem i na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia można się spodziewać 23-27 st. C.
Taka mieszanka upałów i burz stworzy bardzo wymagające, nieprzyjemne warunki, powodujące dyskomfort u wielu osób. Na szczęście upał nie potrwa długo i w sobotę nie powinien się powtórzyć. Od weekendu czeka nas bowiem postępujące ochłodzenie, ale burze i ulewy dalej będą się pojawiać.Czytaj więcej