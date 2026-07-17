"Bezmyślna kradzież" w Szczytnie. Ukradł defibrylator, żeby zmierzyć ciśnienie

Polska

"W Szczytnie doszło do bezmyślnej kradzieży defibrylatora AED umieszczonego na plaży miejskiej" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. 54-letni podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia, a sprzęt przekazano właścicielowi. Zaskakujące okazało się tłumaczenie mężczyzny, który podał powód kradzieży.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) zamontowany na białej ścianie budynku, obok zielonej naklejki z symbolem AED.
Wikimedia Commons
Policja zatrzymała mężczyznę, który ukradł defibrylator z plaży w Szczytnie (zdj. ilustracyjne)

Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator AED. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie.

Szczytno. Nietypowa kradzież na miejskiej plaży

Oficer prasowy policji w Szczytnie mł. asp. Agata Stefaniak powiedziała, że złodziej nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator AED znowu trafi na plażę miejską.

 

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- Sprawcę kradzieży policjanci zatrzymali jeszcze tego samego dnia, bo całą sytuację nagrały kamery monitoringu - przekazała policjantka. Dodała, że patrol policji zauważył złodzieja w mieście. Mężczyzna miał przy sobie torbę, a w niej skradziony defibrylator.

 

- Tłumaczył policjantom, że ukradł to urządzenie, by zmierzyć sobie ciśnienie - powiedziała Stefaniak. Poinformowała, że zatrzymany miał na koncie także kradzieże w sklepach.

Ukradł defibrylator, podał policji powód. Zaskakujący motyw kradzieży

"W lipcu 2026 r. kilkukrotnie dokonał kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych oraz alkoholu w sklepach na terenie miasta. Łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła wtedy 1 000 złotych. 54-latek usłyszał łącznie dwa zarzuty dotyczące kradzieży. Przestępstwo określone w art. 278 § 1 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.

 

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Defibrylator AED to przenośne urządzenie pomagające w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia serca. Krok po kroku wskazuje ratującemu, co ma robić, by pomóc chorej osobie. Zastosowanie urządzenia znacznie podwyższa szanse przeżycia chorej osoby.

 

Urządzenia te są powszechnie dostępne w miejscach publicznych, co sprawia, że padają łupem złodziei i wandali. W regionie do zniszczenia defibrylatora doszło m.in. w sanktuarium w Świętej Lipce. 

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Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
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