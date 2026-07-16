Pawło Jelizarow poinformował o rezygnacji ze stanowiska we wpisie na Faceboooku, do którego dołączył oficjalne pismo. "Niestety, w piątym roku wojny złożyłem rezygnację z Sił Zbrojnych Ukrainy. Uważam, że dymisja M. Fedorowa jest wielkim złem dla zdolności obronnych kraju. Chwała Ukrainie!" - napisał.

Podkreślił, że nie zamierza kontynuować służby wojskowej. Tymczasem na ulice Kijowa wyszły tysiące manifestantów, aby zaprotestować przeciwko dymisji Fedorowa. Protesty odbyły się zaledwie kilka godzin po kolejnym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę.

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Sam Fedorow poinformował wcześniej, że odrzucił złożoną mu propozycję objęcia funkcji doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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Według źródeł portalu Ukraińska Prawda decyzja o odwołaniu ministra obrony ma być związana z jego konfliktem z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim oraz innymi przedstawicielami wojskowego kierownictwa.

Fedorow potwierdził swoje odejście we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram. "To był wielki zaszczyt służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (...). Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony. Ciąg dalszy nastąpi" – napisał.

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Z informacji Ukraińskiej Prawdy wynika, że następcą Fedorowa ma zostać Ihor Kłymenko, który obecnie pełni obowiązki ministra spraw wewnętrznych.



Jednocześnie Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła w czwartek złożoną przez Zełenskiego kandydaturę Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Za jego powołaniem zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie.