Ultimatum w PiS. Sasin: Dla jednego grilla nie warto rozbijać partii

W środę prezydium komitetu politycznego PiS uchwaliło zakaz działania członków partii" w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Członkowie PiS dostali siedem dni na opuszczenie stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki, który założył wewnątrz partii stowarzyszenie Rozwój Plus zapowiedział już, że nie zamierza ani rezygnować z członkostwa w PiS, ani z Rozwój Pplus.

W czwartkowym wydaniu programu Przemysław Szubartowicz skonfrontował Jacka Sasina z poglądem, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości toczy się głęboki konflikt. Prowadzący zasugerował, że jest grupa, która chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii, z czym Jacek Sasin się nie zgodził.

- My robimy wszystko, żeby zachować jedność partii. (…) Kierownictwo partii ma prawo wybrane przez przedstawicielstwo całej partii, ma prawo do tego, żeby kształtować pewne ramy funkcjonowania w ramach partii - powiedział Jacek Sasin.

- Głęboko w to wierzę, że Mateusz Morawiecki i inni nasi koledzy wybiorą jedność, a nie rozbicie Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy my dzisiaj walczymy o Polskę - stwierdził polityk. - Dla jednego grilla nie warto chyba rozbijać Prawa i Sprawiedliwości - dodał poseł.

Jacek Sasin: Dla jednego grilla nie warto rozbijać partii

W ocenie Jacka Sasina Prawie i Sprawiedliwości był czas eksperymentów ze stowarzyszeniami, który pokazał, że nie są one dobrym rozwiązaniem dla partii.

- Pan prezes (...) postanowił znaleźć jakąś konstrukcję do tego, aby to stowarzyszenie jednak mogło w ramach Prawa i Sprawiedliwości funkcjonować. Powstała koncepcja dwóch płuc - wyjaśnił poseł PiS.

- Od początku, w moim przekonaniu, żadne stowarzyszenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości nie powinny funkcjonować. Takie też było przekonanie naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. (…) Doświadczenia ostatnich kilkunastu tygodni pokazują, że jednak nie jest to dobra koncepcja - stwierdził były minister aktywów państwowych.

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Według Jacka Sasina Matusz Morawiecki nie kieruje się dobrem Prawa i Sprawiedliwości, lecz ma własne cele polityczne i to ich realizacji ma służyć stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie polityk unikał deklaracji co do kroków kierownictwa PiS w sytuacji, gdy po upływie tygodnia stowarzyszenie Rozwój Plus nadal będzie działać. Zamiast tego Jacek Sasin zwrócił się do członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

- Bądźmy razem, zrezygnujmy z tych innych, niepotrzebnych form aktywności. Niepotrzebnych, bo każdą tę aktywność, którą państwo chcecie realizować, koleżanki i koledzy, w ramach Rozwoju Plus, możecie zrealizować w Prawie i Sprawiedliwości. Macie do tego pełne narzędzia, pełne prawo, pełne możliwości, tak jak wcześniej przed tym stowarzyszeniem - apelował Sasin.

- Mówienie, że nie chodzi o ambicje, tylko o jakieś inne ideały, jest po prostu nieuczciwe wobec nas. (…) Mateusz Morawiecki może w pełni realizować swoją agendę i swój pomysł na politykę w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to robił wcześniej - powiedział były szef MAP.