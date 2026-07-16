Jak ustalił serwis Wiorstka, do marin w okolicach Bodrum, na południowo-zachodnim tureckim wybrzeży Turcji, przybiły jachty co najmniej sześciu rosyjskich miliarderów. Jako pierwszy w rejon Bodrum, pod koniec czerwca, przypłynął superjacht "Victoria", z którego korzystała w przeszłości świta Władimira Putina.

Jachty rosyjskich miliarderów przybiły do Turcji

"Victoria" to 71-metrowy superjacht wyceniany na 30 mln dolarów, na którym widziani byli w przeszłości członkowie rodziny Putina, w tym uznawana za partnerkę prezydenta Alina Kabajewa. Według analityków aktualnie znajduje się on u wybrzeży Turcji, ok. 84 km od miasta Bodrum.

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Za przykładem "Victorii" poszły według ustaleń Wiorstki jachty największych rosyjskich miliarderów. Mowa wręcz o koncentracji floty superjachtów. Około 800 metrów od statku prezydenta Federacji Rosyjskiej zacumowała 55-metrowa "Rhea" należąca do Romana Abramowicza.

Z kolei u wybrzeży po drugiej stronie półwyspu cumuje "Serenity & Unity" należący do szefa banku WTB Andrej Kostina, tuż obok 80-metrowego jachtu "Genesis" zarejestrowanej na szefa koncernu Lukoil Wagita Alekpierowa.

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Na wody wokół Bodrum wpłynął także 73-metrowy "Altair" oligarchy Olega Deripaski, "Romea" Aleksandra Nesisa, założyciela największego przetwórcy srebra, firmy Polymetal, oraz jacht "Predator" należący do Iskandera Machmudowa, szefa Uralskiej Kompania Górniczo-Metalurgiczna.

Oligarchowie uciekają z majątkiem poza jurysdykcję Unii Europejskiej i USA

Zatrzymania superjachtów należących do najbogatszych Rosjan były powszechnie stosowane jako narzędzie sankcyjne przez państwa europejskie po napaści na Ukrainę. Do marca 2022 r. aresztowanych zostało co najmniej osiem statków, m.in. "Dilbar" należący do Aliszera Usmanowa. "Dilbar" był wówczas największym superjachtem na świecie.

Sankcje nałożone na Rosjan egzekwowali także Amerykanie. W maju 2022 r. USA skutecznie naciskały na władze Fidżi, by te aresztowały 100-metrowy superjacht "Amadea". Choć w teorii "Amadea" zarejestrowana była na firmę Millemarin Investments, to jej właścicielem był dagestański oligarcha Sulejman Kerimow. Po zatrzymaniu "Amadei" FBI dokonało skrupulatnego przeszukania wszystkich pokładów.