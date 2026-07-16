Tysiące ludzi wyszły na ulice Kijowa. Protest po decyzji Zełenskiego

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl

Tysiące mieszkańców Kijowa wyszły na ulice, protestując przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o planowanej zmianie na stanowisku ministra obrony. Demonstracja odbywa się w dniu, w którym ukraiński parlament ma głosować nad powołaniem nowego rządu.

Portret Wołodymyra Zełenskiego w okrągłej ramce na tle tłumu ludzi i samochodów.
PAP/Vladyslav Musiienko/X-ChristopherJM
Protestujący zgromadzili się w centrum Kijowa po zapowiedzi zmian w ukraińskim rządzie

Jak relacjonuje korespondent "Financial Times" Christopher Miller, tak liczne protesty w regularnie ostrzeliwanej przez Rosję stolicy należą do rzadkości. Według uczestników demonstracji minister powinien pozostać na stanowisku.

Protesty w Kijowie po decyzji Wołodymyra Zełenskiego

Według doniesień Ukraińskiej Prawdy decyzja o odwołaniu Mychajła Fedorowa zapadła na dzień przed głosowaniem nad nowym gabinetem, którym ma kierować Serhij Korecki.

 

Portal podał, że powodem zmiany ma być konflikt ministra z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim oraz częścią wojskowego kierownictwa.

 

Sam Fedorow potwierdził odejście we wpisie opublikowanym w komunikatorze Telegram. "To był wielki zaszczyt służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony. (...) Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony. Ciąg dalszy nastąpi" - napisał.

 

Według źródeł Ukraińskiej Prawdy jego następcą ma zostać obecny p.o. ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Jednocześnie Fedorow ma pozostać w otoczeniu prezydenta Zełenskiego.

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Rosyjski atak na Kijów poprzedził protesty

Demonstracje odbyły się kilka godzin po kolejnym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła nalot z użyciem rakiet balistycznych.

 

Według władz Kijowa zginęły co najmniej dwie osoby, a sześć zostało rannych, w tym 16-letni chłopiec. Był to już siódmy rosyjski atak rakietowy na Kijów od początku lipca. Podczas wcześniejszych nalotów zginęły dziesiątki osób, a ponad sto zostało rannych.

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