Tylu Polaków popiera dalszą pomoc dla Ukrainy. Najnowszy sondaż

Polska

Pomimo napięć relacjach w Kijowem Polacy nadal opowiadają się w większości za udzielaniem Ukrainie pomocy militarnej - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Najwięcej zwolenników takiego rozwiązania jest wśród wyborców koalicji rządowej. Przeciwnego zdania są głównie sympatycy PiS i Konfederacji.

Żołnierz w pełnym umundurowaniu stoi obok zniszczonego czołgu na tle wiejskiego krajobrazu.
Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Najnowszy sondaż pokazuje chęć dalszego wspierania Ukrainy

Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy – wskazują wyniki sondażu IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita".

 

Takie działania popiera 52,2 proc. ankietowanych, ale widać spadek akceptacji. Dziennik pisze, że "pod koniec grudnia 2022 r. za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5 proc. badanych".

Pomoc militarna dla Ukrainy. Tak odpowiedzieli polscy wyborcy 

"Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej – popiera ją ponad 86 proc. pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące" - pisze "Rz".

 

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W grupie wyborców opozycji za nieprzekazywaniem pomocy Ukrainie opowiedziało się 64 proc. badanych, podczas gdy wśród sympatyków partii tworzących rząd przeciwnicy dalszego wparcia dla Kijowa stanowią 13 proc.

 

W wynikach sondażu widoczna jest także polaryzacja opinii, bo zdecydowanie "tak" dla pomocy mówi 22,6 proc. badanych, a zdecydowanie "nie" 23,7 proc.

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Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP / "Rzeczpospolita"
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