Swoje doniesienia CBS News opiera, jak czytamy, na informacjach przekazanych przez źródła zaznajomione ze sprawą. Prawdopodobne szczegóły czwartkowego orędzia do narodu, które ma odbyć się o godz. 3 czasu polskiego, wskazywał również wcześniej Reuters oraz MS NOW.

Orędzie Donalda Trumpa. Media donoszą o szczegółach

Z ustaleń mediów tych także wynikało, że jednym z tematów przemówienia Donalda Trumpa będzie ingerencja w przegrane przez niego wybory. Dziennikarze CBS News uzupełniają te doniesienia o kolejny spodziewany element - oskarżenia skierowane w stronę Chin, oparte na "nieujawnionych dotąd zarzutach". Co więcej, wskazane ma zostać, że amerykańskie służby wywiadowcze miały świadomość działań Pekinu.

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CBS podaje, że temat rzekomej chińskiej ingerencji w głosowanie skupi się wokół dwóch wątków. Pierwszym z nich ma być zarzut zbierania przez Pekin danych wyborców. Z kolei druga kwestia dotyczyć ma oskarżeń względem amerykańskich służb. Te, jak rzekomo wskażą ujawnione dowody, miały wiedzieć o procederze zleconym przez chińskie władze, jednak nie zdecydowały się na powiadomienie o tym Trumpa.

Donald Trump oskarży Chiny o ingerencję w wybory? Komentarz Białego Domu

O komentarz w sprawie przekazanych przez informatorów wiadomości poproszono rzeczniczkę prasową Białego Domu. Zdaniem Karoline Leavitt "jak zwykle anonimowe źródła spekulują na temat tego, co prezydent Trump powie podczas swojego przemówienia w czwartek wieczorem". Tymczasem, jak twierdzi rzeczniczka, "prawda jest taka, że nikt jeszcze nie wie, co ostatecznie powie prezydent Trump, dlatego wszyscy powinni obejrzeć to przemówienie".

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Zbadania sprawy wyborów podjęła się Narodowa Rada Wywiadu (NIC). W 2021 r. wskazała, co o sprawie wiedziały wówczas amerykańskie służby wywiadowcze. Chińska ingerencja w wybory została przez nie "z wysokim poziomem pewności" wykluczona. Częściowo odmienny pogląd, uznany za mniejszościowy, również uwzględniono w ocenie NIC. W opinii Krajowego Urzędnika ds. Cyberbezpieczeństwa doszło ze strony Pekinu do próby podważenia starań Trumpa o reelekcję - urzędnik miał co do tego "umiarkowaną pewność". Z drugiej strony przyznał, że nie można mówić o ingerencji w same procesy wyborcze.