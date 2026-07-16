Trump wygłosi orędzie do narodu. Media: Oskarży Chiny
W nadchodzącym orędziu prezydent USA zarzuci Chinom ingerencję w wybory przeprowadzone w 2020 r. - podaje CBS News. Zapowiadając czwartkowe wystąpienie, Donald Trump nie udzielił szczegółów dotyczących tematu przemówienia - zasugerował jedynie, że może chodzić o wspomniane głosowanie. Zdaniem przywódcy, wielokrotnie wyrażanym, doszło wówczas do licznych fałszerstw.
Swoje doniesienia CBS News opiera, jak czytamy, na informacjach przekazanych przez źródła zaznajomione ze sprawą. Prawdopodobne szczegóły czwartkowego orędzia do narodu, które ma odbyć się o godz. 3 czasu polskiego, wskazywał również wcześniej Reuters oraz MS NOW.
Orędzie Donalda Trumpa. Media donoszą o szczegółach
Z ustaleń mediów tych także wynikało, że jednym z tematów przemówienia Donalda Trumpa będzie ingerencja w przegrane przez niego wybory. Dziennikarze CBS News uzupełniają te doniesienia o kolejny spodziewany element - oskarżenia skierowane w stronę Chin, oparte na "nieujawnionych dotąd zarzutach". Co więcej, wskazane ma zostać, że amerykańskie służby wywiadowcze miały świadomość działań Pekinu.
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CBS podaje, że temat rzekomej chińskiej ingerencji w głosowanie skupi się wokół dwóch wątków. Pierwszym z nich ma być zarzut zbierania przez Pekin danych wyborców. Z kolei druga kwestia dotyczyć ma oskarżeń względem amerykańskich służb. Te, jak rzekomo wskażą ujawnione dowody, miały wiedzieć o procederze zleconym przez chińskie władze, jednak nie zdecydowały się na powiadomienie o tym Trumpa.
Donald Trump oskarży Chiny o ingerencję w wybory? Komentarz Białego Domu
O komentarz w sprawie przekazanych przez informatorów wiadomości poproszono rzeczniczkę prasową Białego Domu. Zdaniem Karoline Leavitt "jak zwykle anonimowe źródła spekulują na temat tego, co prezydent Trump powie podczas swojego przemówienia w czwartek wieczorem". Tymczasem, jak twierdzi rzeczniczka, "prawda jest taka, że nikt jeszcze nie wie, co ostatecznie powie prezydent Trump, dlatego wszyscy powinni obejrzeć to przemówienie".
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Zbadania sprawy wyborów podjęła się Narodowa Rada Wywiadu (NIC). W 2021 r. wskazała, co o sprawie wiedziały wówczas amerykańskie służby wywiadowcze. Chińska ingerencja w wybory została przez nie "z wysokim poziomem pewności" wykluczona. Częściowo odmienny pogląd, uznany za mniejszościowy, również uwzględniono w ocenie NIC. W opinii Krajowego Urzędnika ds. Cyberbezpieczeństwa doszło ze strony Pekinu do próby podważenia starań Trumpa o reelekcję - urzędnik miał co do tego "umiarkowaną pewność". Z drugiej strony przyznał, że nie można mówić o ingerencji w same procesy wyborcze.Czytaj więcej