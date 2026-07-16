W czwartek po godzinie 10:00 na drodze ekspresowej S6 w kierunku Koszalina, na 124. kilometrze trasy, doszło do tragicznego wypadku drogowego - przekazał portal gk24.pl.



Jak przekazano, kierujący samochodem osobowym marki BMW, 35-letni mężczyzna, zjechał na prawe pobocze, w wyniku czego pojazd dachował.

Śmiertelny wypadek pod Koszalinem. Nie żyje sześcioletnie dziecko

Na miejsce wypadku wezwano służby ratunkowe. Kierowca BMW, który był nieprzytomny, został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. 22-letnia pasażerka - z uwagi na odniesione obrażenia - została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Niestety, życia sześcioletniego dziecka, pomimo przeprowadzonych na miejscu czynności resuscytacyjnych nie udało się uratować.

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Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu zdarzenia. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn wypadku.



Droga ekspresowa S6 w kierunku Koszalina była zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.