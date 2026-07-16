Śmiertelny wypadek pod Koszalinem. Nie żyje sześcioletnie dziecko

Polska

Na drodze S6 pomiędzy Koszalinem a węzłem Dobre doszło tragedii. W wypadku samochodowym zginęło sześcioletnie dziecko. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Droga w kierunku Gdańska była zablokowana.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu z napisem POLICJA.
Policja
W Zachodniopomorskiem doszło do śmiertelnego wypadku

W czwartek po godzinie 10:00 na drodze ekspresowej S6 w kierunku Koszalina, na 124. kilometrze trasy, doszło do tragicznego wypadku drogowego - przekazał portal gk24.pl.


Jak przekazano, kierujący samochodem osobowym marki BMW, 35-letni mężczyzna, zjechał na prawe pobocze, w wyniku czego pojazd dachował.

Śmiertelny wypadek pod Koszalinem. Nie żyje sześcioletnie dziecko

Na miejsce wypadku wezwano służby ratunkowe. Kierowca BMW, który był nieprzytomny, został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. 22-letnia pasażerka - z uwagi na odniesione obrażenia - została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Niestety, życia sześcioletniego dziecka, pomimo przeprowadzonych na miejscu czynności resuscytacyjnych nie udało się uratować.

 

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Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu zdarzenia. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn wypadku.


Droga ekspresowa S6 w kierunku Koszalina była zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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