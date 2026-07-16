Niedługo przed ogłoszeniem rzeczniczki prasowej Białego Domu dziennikarze ABC News, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, przekazały nowe informacje w sprawie Gabriela Pereza, asystenta technicznego Donalda Trumpa, który obsługiwał prompter głowy państwa od 2016 r.

Z relacji informatorów wynikało, że Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) przeprowadziła śledztwo w sprawie podejmowanych przez mężczyznę działań. Dzięki temu, że znał treść przemówień Trumpa, udało mu się zarobić dziesiątki tysięcy dolarów poprzez zakłady na rynku prognoz Kalshi. Niedostępna dla innych wiedza pozwoliła asystentowi wzbogacić się o ponad 100 tys. dolarów - czytamy w ABC News.

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Karoline Leavitt poinformowała, że Perez "nie będzie już pracował w Białym Domu".

- W Białym Domu obowiązują bardzo surowe wytyczne etyczne, które wyraźnie stanowią, że nie wolno tego robić - mówiła rzeczniczka, dodając, że w opinii prezydenta działania operatora "są głęboko niefortunne i, szczerze mówiąc, haniebne".

Znał treść przemówień Donalda Trumpa. Media: Zarobił ponad 100 tys. dolarów

ABC News podaje, że informacje w sprawie Pereza zostały przekazane CFTC przez Kalshi. Podejrzaną aktywność zarejestrowano na rynku "Mentions", służącym użytkownikom do obstawiania treści konkretnych przemówień, czyli słów, fraz oraz tematów, które padną w czasie wystąpienia.

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Wśród publicznych wypowiedzi prezydenta, które miały przynieść Perezowi zysk, wymienia się między innymi orędzie o stanie państwa, wygłoszone w lutym, a także styczniowe przemówienie przemówienie na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Tego rodzaju zakładów miało być jednak dużo więcej - ponad dwanaście w ciągu trzech miesięcy.