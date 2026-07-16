Awantura w Sejmie, Macierewicz oskarża policję. Padły słowa o Putinie

W trakcie debaty na sali plenarnej doszło do ostrego sporu między Antonim Macierewiczem a przedstawicielem MSWiA. Macierewicz kilkukrotnie przerywał wystąpienie przedstawiciela rządu, a po zakończeniu debaty został upomniany przez prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.

Sejm. Macierewicz oskarża policję i wspomina Putina

Poseł PiS odniósł się do działań policji podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego, które odbyły się 9 i 10 lipca. Z mównicy sejmowej zarzucił funkcjonariuszom stosowanie przemocy wobec uczestników zgromadzenia oraz uniemożliwienie złożenia kwiatów przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego przez Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS.

- Funkcjonariusze zdecydowanie działali także na rzecz przestępcy rosyjskiego Władimira Putina, który jest odpowiedzialny za zamordowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz polskiej elity narodowej - powiedział Macierewicz.

Polityk zwrócił się również do prokuratora krajowego o wszczęcie postępowania wobec - jak mówił - "przestępczych funkcjonariuszy i antypolskich demonstrantów".

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MSWiA odpowiada. "Pan Macierewicz naruszył nietykalność policjanta"

Do zarzutów odniósł się wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, który stanął w obronie funkcjonariuszy.

- Można by powiedzieć, że był czas, żeby przyzwyczaić się do oburzających wystąpień posła Macierewicza, ale nie ma zgody na przyzwyczajanie się, dlatego że pan Macierewicz zarzuca nieprawne działanie policji, która z poświęceniem wykonywała swoje obowiązki - powiedział.

Wiceminister przekazał, że podczas miesięcznicy najpierw jeden z uczestników zgromadzenia naruszył nietykalność cielesną policjanta, a następnie miał zrobić to również Antoni Macierewicz. Jak dodał, poseł PiS miał także kierować wobec funkcjonariusza obraźliwe słowa.

Podczas wystąpienia Czesława Mroczka Antoni Macierewicz przerywał jego wypowiedź okrzykami. Po zakończeniu wystąpienia ponownie wszedł na mównicę i pokazał zdjęcie z obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Za naruszenie porządku obrad został upomniany przez prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.

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Przepychanki podczas miesięcznicy smoleńskiej

Do incydentów doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Delegacja PiS została zablokowana przez kontrmanifestantów, którzy twierdzili, że ich zgromadzenie zostało wcześniej legalnie zgłoszone. Na miejscu interweniowała policja.

Doszło do przepychanek. Jeden z uczestników kontrmanifestacji miał uderzyć uczestnika miesięcznicy statywem. Policja zatrzymała podejrzanego o ten atak.