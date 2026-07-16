"Pomimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost: stowarzyszenie 'Rozwój Plus' nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy, a przez to także przyszłości naszej Ojczyzny" - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Przekazał, że zapadła decyzja partii, ws. ruchu Mateusza Morawieckiego. Jego cele "stoją w sprzeczności z działalnością PiS", a działalność prowadzi do:

rozbijania struktur partii,

wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji

oraz podsycania konfliktów.



PiS postawił sprawę jasno: "Rozwój Plus" szkodzi, nie pomaga

Partia ostatecznie wykluczyła możliwość należenia zarówno do jej struktur oraz stowarzyszenia. "Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br. Każdy dokonuje wyboru samodzielnie, bez przymusu" - zaznaczył Bochenek.

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"Osobiste ambicje pojedynczych osób nie mogą stać na drodze do sukcesu całego środowiska polskich patriotów. Polska potrzebuje rozwoju i konstruktywnej oferty na przyszłość dla szerokich, zróżnicowanych grup społecznych – i nad tym od wielu tygodni pracujemy" - podkreślił.

Decyzja co do zaangażowania członków @pisorgpl w stowarzyszenia zapadła. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej.

Cele stowarzyszenia „Rozwój Plus” są jasne – polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS.

Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 16, 2026

PiS z ultimatum dla ruchu Mateusza Morawieckiego. Postawiło wyraźny zakaz

Rzecznik PiS Rafał Bochenek po zakończeniu środowego posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego partii poinformował o podjętej uchwale dotyczącej "zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Jak wyjaśnił, ma to doprowadzić do "zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji".

- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii. I zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni - powiedział Rafał Bochenek.

Podkreślił, że w uchwale wskazano na stowarzyszenie "Rozwój Plus" oraz "Po pierwsze Polska". Pierwsze z nich zostało założone w kwietniu br. przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego; drugie w czerwcu przez posła PiS Jacka Sasina.

- Członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów - powiedział Bochenek.

Mateusz Morawiecki odpowiedział PiS. "Taki jest i pozostanie cel stowarzyszenia"

Z kolei Morawiecki we wpisie na platformie X podkreślił, że jego "stowarzyszenie stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa".

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po pierwsze Polska

Na początku czerwca poseł PiS Jacek Sasin poinformował o powołaniu stowarzyszenia "Po pierwsze Polska", którego został prezesem. Misją stowarzyszenia - jak przekazał - miało być wzmacnianie jedności PiS i wspieranie Przemysława Czarnka, którego w marcu ogłoszono kandydatem PiS na przyszłego premiera. Funkcje wiceprezesów objęli: posłanka Elżbieta Witek oraz europosłowie Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został poseł Michał Moskal, a skarbnikiem poseł Marek Wesoły.

Wcześniej, w kwietniu br., Morawiecki poinformował o założonym przez siebie stowarzyszeniu "Rozwój Plus", które od samego początku wywołało napięcia w partii; część kierownictwa uznała je za próbę budowy odrębnego ośrodka wpływu.

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