Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. "30 km od Jastrzębiej Góry"
"Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem" - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komunikaty w sprawie tego rodzaju incydentów podano także we wtorek oraz środę.
"Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazał szef MON we wpisie zamieszczonym na platformie X.
Rosyjskie jednostki przechwycone nad Bałtykiem. "Znowu testują możliwości"
Czwartkowe doniesienia ministra obrony dotyczą trzeciego już w tym tygodniu incydentu z udziałem rosyjskich jednostek. W środę para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich Su-30SM2 z Królewca. Z kolei we wtorek doszło do przechwycenia samolotu rozpoznawczego Ił-20. Akcję przeprowadzono wówczas około 30 kilometrów od Ustki.
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- To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej - mówił Kosiniak-Kamysz podczas wtorkowej konferencji. W opinii szefa resortu obrony podejmowane przez Kreml działania obrazują, że Moskwa "cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego".
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