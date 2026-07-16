Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. "30 km od Jastrzębiej Góry"

Polska

"Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem" - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komunikaty w sprawie tego rodzaju incydentów podano także we wtorek oraz środę.

Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. "30 km od Jastrzębiej Góry"

"Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazał szef MON we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Rosyjskie jednostki przechwycone nad Bałtykiem. "Znowu testują możliwości"

Czwartkowe doniesienia ministra obrony dotyczą trzeciego już w tym tygodniu incydentu z udziałem rosyjskich jednostek. W środę para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich Su-30SM2 z Królewca. Z kolei we wtorek doszło do przechwycenia samolotu rozpoznawczego Ił-20. Akcję przeprowadzono wówczas około 30 kilometrów od Ustki.

 

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- To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej - mówił Kosiniak-Kamysz podczas wtorkowej konferencji. W opinii szefa resortu obrony podejmowane przez Kreml działania obrazują, że Moskwa "cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego". 

 

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Maria Literacka / Paweł Basiak / polsatnews.pl
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