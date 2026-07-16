Jak pisze "The Economist", Krym wymyka się Rosjanom z rąk. Analitycy tygodnika prześledzili uderzenia ukraińskich dronów, ale też szlaki transportowe i łańcuchy dostaw, a następnie dokonali syntezy - to, czym rozpoczęła się wojna w 2014 r., może odegrać ważną rolę w jej zakończeniu.

"The Economist": Okupowanemu Krymowi grozi odcięcie

Jak podsumowuje tygodnik, Ukraina osiągnęła znakomite rezultaty, uderzając w infrastrukturę krytyczną na Krymie. Kryzys paliwowy co prawda dotyka dziś znaczącej części kontynentalnej Rosji, jednak na okupowanym półwyspie brak benzyny, a coraz częściej długotrwale przerwy w dostawie prądu to codzienność.

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"Uderzenia w rafinerie sieciach dystrybucji paliw są ciosem w dochody z eksportu i powodują niedobory paliwa w całym kraju. Po raz ostatni Rosjanie stali w tak długich kolejkach na stacjach benzynowych w ostatnich dniach Związku Radzieckiego" - podał tygodnik, zaznaczając, że w czerwcu Ukrainie udało się uderzyć w głębi Rosji ponad 100 razy, co stanowi rekord od początku wojny.

Krym jest także w dużej mierze odcięty transportowo. Jak podkreślają analitycy, most Kerczeński, duma Rosji po 2018 r., dziś w zasadzie nie nadaje się do dostarczania na Krym strategicznych, krytycznie niezbędnych surowców. Transporty samochodami ciężarowymi są bowiem łatwym celem dla ukraińskich dronów.

"Całkowita izolacja półwyspu" szansą dla Ukrainy w negocjacjach

Potwierdzeniem tego, że Rosja traci kontrolę nad Krymem jest według tygodnika także sytuacja na Morzu Czarnym oraz opuszczenie przez flotę czarnomorską portu w Sewastopolu. Przypomnijmy, że w 2014 r. to właśnie stacjonowanie floty w Sewastopolu było jednym z argumentów Kremla, które miały świadczyć o rosyjskości Krymu.

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12 lat po zajęciu Krymu dowódcy okrętów otrzymują rozkazy stacjonowania poza portem w Sewastopolu, a w poniedziałek Rosja całkowicie zawiesiła ruch statków przez Morze Azowskie - wylicza "The Economist".

"Ograniczenie kluczowego szlaku dostaw przez Krym jeszcze bardziej utrudni kontynuowanie walki. (…) Całkowita izolacja półwyspu dałaby Ukrainie silną pozycję w przyszłych negocjacjach" - podsumował tygodnik.