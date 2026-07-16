Doradca Władimira Putina Nikołaj Patruszew, były szef FSB oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa, jest przewodniczącym Rosyjskiego Kolegium Morskiego - organu utworzonego przez prezydenta Rosji w 2024 roku. Organ ma za zadanie utrzymać dominację Moskwy na morzu.

Rosja w "gotowości bojowej". Reakcja po atakach Ukrainy na morzach

- Rosyjska marynarka wojenna jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo kraju na wszystkich morzach i oceanach w każdym scenariuszu - stwierdził Patruszew w wywiadzie dla propagandowej agencji RIA Novosti. - Nasze strategiczne siły atomowe marynarki wojennej utrzymują stan pełnej gotowości bojowej - dodał.

Serwis Kyiv Independent zwraca uwagę, że słowa te padły w momencie intensywnej kampanii Ukrainy prowadzonej na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. Ukraińskie drony atakują dziesiątki rosyjskich statków, w tym te należące do floty cieni.

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Patruszew deklarował, że Rosja "jest gotowa bronić interesów narodowych" zarówno w pobliżu swoich granic, jak i w "różnych regionach oceanów świata". Stwierdził, że marynarka wojenna przy planowaniu swojej strategii rozwoju do roku 2050, w tym długoterminowej strategii budowy okrętów uwzględnia "wszystkie zagrożenia ze strony potencjalnych przeciwników".

Chiny miały postawić Rosji ultimatum. "Nie mogą nawet myśleć o użyciu broni jądrowej"

Kyiv Independent zauważa też, że wzmianka o "gotowości" rosyjskiej floty atomowej pojawia się około dwa miesiące po przeprowadzonych w maju przez Rosję zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach z udziałem sił jądrowych. W manewrach tych uczestniczyły siły morskie, lądowe i powietrzne.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony w ćwiczeniach wzięły udział rosyjskie Flota Północna i Flota Pacyfiku - 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych. Osiem z okrętów podwodnych miało być uzbrojonych w pociski strategiczne.

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Pomimo nuklearnej retoryki ze strony Rosji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że Moskwa otrzymała niedawno z Chin "jednoznaczny sygnał", iż użycie broni jądrowej nie wchodzi w grę. Podczas niedawnego szczytu NATO w Turcji Zełenski powiedział, że europejscy przywódcy poinformowali go, iż Chiny stanowczo zareagowały na pojawiające się w rosyjskich mediach wypowiedzi dotyczące ewentualnego użycia broni jądrowej.

- Myślę, że słyszeliście takie głosy w rosyjskich mediach: "A co, jeśli odpowiemy na ukraińskie ataki bronią jądrową?". Wydaje mi się, że po raz pierwszy Chiny zareagowały bezpośrednio w formie przypominającej ultimatum - że nie można nawet myśleć o użyciu broni jądrowej - mówił wówczas Zełenski.