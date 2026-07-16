W porównaniu z początkiem emisji oznacza to wzrost widowni o blisko 75 proc.. Jednocześnie zwiększyły się udziały programu w rynku - wśród wszystkich widzów z 1,3 proc. do 2,4 proc., a w grupie 16-59 z 1,1 proc. do 2,0 proc.

Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii "Kalejdoskopu Wydarzeń", potwierdzając rosnące zainteresowanie formatem wśród widzów Polsat News.

Coraz większa widownia programu Doroty Gawryluk i Jana Wróbla

Od startu programu jego oglądalność systematycznie rosła:

wrzesień 2025 r. - 68 tys. widzów,

styczeń 2026 r. - 80 tys. widzów,

marzec 2026 r. - 86 tys. widzów,

czerwiec 2026 r. - 120 tys. widzów (rekord).

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Dane pokazują wyraźny wzrost zainteresowania programem, który w ciągu niespełna roku niemal podwoił swoją widownię.

"Kalejdoskop Wydarzeń" to magazyn, w którym Dorota Gawryluk wraz z Janem Wróblem w subiektywny sposób komentują najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia. Program był emitowany w soboty o 9.00 w Polsat News.

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red. / polsatnews.pl