Rekord "Kalejdoskopu Wydarzeń". Program Doroty Gawryluk i Jana Wróbla niemal podwoił widownię
"Kalejdoskop Wydarzeń", autorski magazyn Doroty Gawryluk i Jana Wróbla, emitowany w soboty o 9.00 w Polsat News, po niespełna roku obecności na antenie osiągnął najlepszy wynik w swojej historii. Według danych Nielsena za czerwiec 2026 r. program zgromadził średnio 120 tys. widzów, wobec 68 tys. w miesiącu debiutu, czyli we wrześniu 2025 r.
W porównaniu z początkiem emisji oznacza to wzrost widowni o blisko 75 proc.. Jednocześnie zwiększyły się udziały programu w rynku - wśród wszystkich widzów z 1,3 proc. do 2,4 proc., a w grupie 16-59 z 1,1 proc. do 2,0 proc.
Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii "Kalejdoskopu Wydarzeń", potwierdzając rosnące zainteresowanie formatem wśród widzów Polsat News.
Coraz większa widownia programu Doroty Gawryluk i Jana Wróbla
Od startu programu jego oglądalność systematycznie rosła:
- wrzesień 2025 r. - 68 tys. widzów,
- styczeń 2026 r. - 80 tys. widzów,
- marzec 2026 r. - 86 tys. widzów,
- czerwiec 2026 r. - 120 tys. widzów (rekord).
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Dane pokazują wyraźny wzrost zainteresowania programem, który w ciągu niespełna roku niemal podwoił swoją widownię.
"Kalejdoskop Wydarzeń" to magazyn, w którym Dorota Gawryluk wraz z Janem Wróblem w subiektywny sposób komentują najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia. Program był emitowany w soboty o 9.00 w Polsat News.Czytaj więcej