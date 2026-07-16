Marija Zacharowa zareagowała na niedawny szczyt tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Podczas spotkania zapowiedziano m.in. międzynarodowe manewry wojskowe, które odbędą się jeszcze w tym roku w Polsce.

- Uważamy to przede wszystkim za niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę, mającą na celu, ich zdaniem, awans na kolejny szczebel w dążeniu do upragnionego statusu lidera tego, co uważają za Europę Wschodnią - skomentowała te plany rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Zacharowa o wielonarodowych siłach w Ukrainie. "Uzasadnione cele wojskowe"

Zacharowa zagroziła również, że wysłanie przez państwa koalicji chętnych jednostek wojskowych do Ukrainy spotka się z reakcją ze strony rosyjskich żołnierzy.

- Powtarzam, że de facto stanowiłoby to interwencję zagraniczną i zwiększyłoby zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji. Będziemy traktować takie jednostki jako uzasadnione cele wojskowe - powiedziała.

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Zacharowa wypowiadała się w podobnym tonie również na początku stycznia, gdy przedstawiciele koalicji chętnych wyrazili gotowość do wysłania swoich żołnierzy do Ukrainy w przypadku zawieszenia broni pomiędzy walczącymi stronami. Zadaniem tych jednostek byłoby monitorowanie przestrzegania zawartych warunków.

- Wszystkie te jednostki i obiekty będą traktowane jako uzasadnione cele bojowe dla sił zbrojnych Rosji. Ostrzeżenia te były wielokrotnie powtarzane na najwyższym szczeblu i pozostają aktualne - mówiła wtedy rzeczniczka MSZ Rosji.

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Oceniała także, że deklaracje koalicji chętnych są dalekie od pokojowego planu rozwiązania konfliktu. - Celem nie jest osiągnięcie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, lecz dalsza militaryzacja, eskalacja i ekspansja konfliktu - stwierdziła.

Przekonywała, że członkowie koalicji zamierzają rozmieścić wielonarodowe siły, aby pomóc w odbudowie armii ukraińskiej. Narracja Zacharowej jest częścią rosyjskiej retoryki propagandowej, zgodnie z którą interwencja jakichkolwiek krajów trzecich w Ukrainie ma stanowić dla Moskwy przekroczenie tzw. czerwonej linii.