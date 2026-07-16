Pogoda znowu się załamie. Alerty wchodzą w życie o jednej godzinie

Od kilku dni południe Polski zmaga się z niebezpiecznymi nawałnic, które spadają na wiele województw. W kilku miastach, w tym we Wrocławiu, Jeleniej Górze czy Chrzanowie powodowały podtopienia i utrudnienia w ruchu. W czwartek znowu mieszkańcy tej części kraju doświadczą burz z ulewami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na terenach leżących bardziej na północy większym zagrożeniem będzie upał.

Burza nie chce odpuścić. Szykują się kolejne ulewy

Pogoda wciąż nie rozkłada się równomiernie i tak jak w ostatnich dniach w czwartek również najbardziej rozczarowani aurą mogą się poczuć mieszkańcy południowych województw.

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To właśnie tam pojawią się w ciągu dnia najsilniejsze burze z ulewami, przed którymi ostrzegają synoptycy IMGW. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw:

małopolskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; podkarpackiego ;

; południowo-zachodnich krańców dolnośląskiego ;

; południowych powiatów śląskiego ;

; południowej części lubelskiego.

IMGW Południe Polski zagrożone burzami i upałami według IMGW

Rano na tych terenach jeszcze będzie spokojnie, jednak sytuacja pogorszy się po południu. Żółte alerty zaczną obowiązywać o godz. 13:00 i pozostaną aktywne do 20:00.

Według IMGW burze będą "występować w godzinach popołudniowych i wieczornych, głównie w południowo-zachodniej połowie kraju, zwłaszcza w górach" - czytamy w prognozie.

Najpierw można się ich spodziewać w rejonie Tatr i Podhala, a z czasem pojawią się także we wschodniej części Karpat po Bieszczady, a także w rejonie Sudetów. Potem zagrzmi także na niżej położonych terenach południowej Polski.

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Czwartkowe burze przyniosą intensywne opady deszczu, w centrum i na południu dochodzące do 15-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na terenach podgórskich deszczu spadnie jeszcze więcej: miejscami do 35 litrów. Niewykluczone są lokalne podtopienia.

Oprócz ulew problemy mogą sprawić również lokalne gradobicia oraz silniejszy wiatr, który w trakcie burz może w porywach dochodzić do około 60 km/h.

inne zagrożenie pojawi się w centralnej i zachodniej części kraju. Ono również najmocniej da się we znaki w drugiej połowie dnia.

Słonce zaczyna grzać. Tym razem przekroczymy próg upału

Chociaż od kilku dni cały czas napływają do nas masy ciepłego powietrza, to temperatury wciąż nie osiągały progu upałów. Wszystko wskazuje na to, że w czwartek nastąpi przełom. Tym razem możemy zanotować około 30 st. C, i to na znacznym obszarze.

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Bardzo ciepło było już w środę we wschodniej Polsce: na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami było do 28-29 st. C , a w najgorętszych Kozienicach zanotowano 29,4 st. C. Teraz będzie jeszcze cieplej.

WXCHARTS IMGW ostrzega przed burzami i upałami w Polsce

Według IMGW upał w czwartek może wystąpić na rozległym obszarze. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu wystosowano dla województw:

lubuskiego ;

; południowo-zachodniej części zachodniopomorskiego ;

; większości wielkopolskiego (bez krańców północnych i południowych);

(bez krańców północnych i południowych); południowych powiatów kujawsko - pomorskiego ;

- ; centralnej, północnej i wschodniej części łódzkiego ;

; centralnej i południowo-zachodniej części mazowieckiego ;

; zachodnich powiatów lubelskiego ;

; wschodnich krańców świętokrzyskiego ;

; północnych krańców podkarpackiego.

Tam w ciągu dnia możemy zanotować około 30 st. C, ale nie można wykluczyć, że lokalnie będzie jeszcze nieco więcej.

IMGW IMGW ostrzega przed burzami i upałami w południowej i zachodniej Polsce

Tak jak w przypadku burz, alerty związane z upałem wejdą w życie o godz. 13:00. Utrzymają się jednak znacznie dłużej, bo do godz. 20:00 w piątek.

WXCHARTS W środę było bardzo ciepło, ale nie upalnie - w czwartek temperatury będą wyższe

Bardzo ciepło, choć już nie upalnie, będzie w praktycznie całej Polsce: wszędzie możemy się spodziewać temperatur wyraźnie przekraczających poziom 20 stopni. Na północy i Wybrzeżu będzie od 21 do 23-25 st. C, zaś w pozostałych częściach kraju od 26 do 29 st. C.