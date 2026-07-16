W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Pete Hegseth wyjawił, że żołnierzom, u których stwierdzi się zbyt niski poziom testosteronu, zostanie zaproponowana dobrowolna terapia hormonalna.

Badania będą opcjonalne dla osób poniżej 30. roku życia. Hegseth nie sprecyzował, czy badania będą dotyczyć także kobiet, u których poziom testosteronu również spada z wiekiem.

- Zasługujemy na najlepszą opiekę medyczną na świecie, a ten program wywiązuje się z tego zobowiązania – powiedział Hegseth w opublikowanym w środę nagraniu.

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- Dbanie o swoje zdrowie w dłuższej perspektywie oznacza dbanie o to, by pozostać silnym, odpornym i sprawnym - nie tylko podczas kolejnej misji, ale przez całe życie, by móc się rozwijać jeszcze długo po zdjęciu munduru - wyjaśniał.

Jak zauważa portal stacji BBC, przyjmowanie testosteronu w celach niemedycznych, np. w celu sztucznego zwiększenia masy mięśniowej bez recepty, jest w wojsku surowo zabronione. Hegseth zapewnił, że nowy program "nie ma na celu sztucznego udoskonalania".

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Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że obowiązkowe badania przesiewowe w kierunku niedoboru testosteronu wejdą w życie natychmiast dla wszystkich żołnierzy służby czynnej i rezerwy, którzy ukończyli 30 lat.

- Umożliwi to departamentowi ustalenie kompleksowej linii bazowej i zaoferowanie ukierunkowanej terapii testosteronem, co zagwarantuje utrzymanie zdrowej, sprawnej i zdecydowanie dominującej siły bojowej – powiedział.

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Dr Mohit Khera, który w ubiegłym roku przewodniczył panelowi ekspertów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) ds. badań przesiewowych i wykorzystania testosteronu w wojsku, powiedział w rozmowie BBC, że wszyscy mężczyźni po 30. roku życia powinni poddać się badaniom przesiewowym. Wyjaśnił, że są to najważniejsze wskaźniki obecnego i przyszłego stanu zdrowia danej osoby.

- Kluczem tutaj jest fakt, że wielu młodych mężczyzn ma niski poziom testosteronu, co stawia ich w niekorzystnej sytuacji pod względem masy mięśniowej i energii, a to może być problemem, jeśli biorą udział w walce - powiedział. Zaznaczył jednak, że trzeba go przyjmować ostrożnie, gdyż może wpływać na czasowe problemy z płodnością.

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Oświadczenie Hegsetha nastąpiło po tym, jak sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. i inni urzędnicy administracji starali się usunąć bariery uniemożliwiające lekarzom przepisywanie testosteronu mężczyznom.

W zeszłym miesiącu FDA zażądała usunięcia z etykiet produktów leczniczych zawierających testosteron wzmianek o bezpieczeństwie i skuteczności, a także zaproponowała złagodzenie limitów przepisywania produktów na bazie testosteronu.