Ogromne zniszczenia, tysiące odbiorców bez prądu. Katastrofalne tornado w Teksasie

Świat

Przez San Antonio w Teksasie w USA przetoczyło się katastrofalne tornado. Żywioł spowodował znaczne zniszczenia. 18 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu. Tornado uszkodziło m.in. kino oraz kompleks mieszkalny Oasis San Antonio. Straż pożarna interweniowała dziesiątki razy.

Trzy zdjęcia pokazujące fragmenty tornada nad San Antonio w Teksasie. Na pierwszym widać lej tornado w pobliżu autostrady i latarni. Drugie zdjęcie przedstawia wirujący obłok nad budynkami i drogą z widocznym pojazdem. Trzecia fotografia ukazuje potężne tornado na tle krajobrazu z widoczną infrastrukturą drogową i reklamową.
X/Weather Monitor/News 4 San Antonio
Tornado przetoczyło się przez San Antonio w USA

Ogromne tornado przetoczyło się przez miasto San Antonio w Teksasie w USA. Odnotowano duże zniszczenia infrastruktury, tysiące odbiorców zostało pozbawionych prądu. 

 

- Z ulgą informujemy, że w tym kompleksie nikt nie odniósł obrażeń - przekazała podczas konferencji prasowej szefowa lokalnej straży pożarnej, Valerie Frausto. Jak dodała, zniszczenia objęły dach budynku oraz trzy lokale mieszkalne. Trwa proces relokacji poszkodowanych mieszkańców.

 

Wśród nich może znajdować się od 10 do 12 studentów University of Texas at San Antonio (UTSA). Jak poinformowała szefowa policji uniwersyteckiej Stephanie Schoenborn, służby kampusowe współpracują z Czerwonym Krzyżem w celu zapewnienia studentom wsparcia. UTSA to publiczny uniwersytet badawczy z siedzibą w San Antonio.

 

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, dokumentujących niszczycielską siłę żywiołu.

 

 

Tornado w San Antonio. Tysiące odbiorców bez prądu, zniszczone budynki

"Tornado przetoczyło się przez San Antonio. Na nagraniu widać błyskawice, porywisty wiatr i latające w powietrzu odłamki" - przekazano na profilu lokalnej telewizji News 4 San Antonio.

 

 

 

Informacje o skali zniszczeń w regionie przekazała również lokalna stacja WOAI. Tornado uszkodziło m.in. kino oraz kompleks mieszkalny Oasis San Antonio.

 

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Pełniący obowiązki dyrektora generalnego zakładu energetycznego CPS Energy Frank Almaraz potwierdził, że w szczytowym momencie nawałnicy bez energii elektrycznej pozostawało około 18 tysięcy odbiorców.

 

Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby w celu uzyskania pomocy przy usuwaniu skutków żywiołu kontaktować się z miejską infolinią.

Michał Blus / polsatnews.pl / PAP
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