Oburzenie na Cyprze po śmierci trzylatka. Ojciec aresztowany
Cypryjskie służby aresztowały ojca trzylatka, który zmarł po tym, jak wypadł przez okno na czwartym piętrze hotelu - podaje Daily Mail. Dziecko niezwłocznie zabrano do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Jak donosi brytyjski dziennik, mieszkańcy wyspy są oburzeni działaniami policji, a media określają aresztowanie mężczyzny "absurdalnie bezzasadną".
Adwokat 37-latka poinformował, że ojciec dziecka został postawiony przed sądem w Pafos w poniedziałek. Jak wskazał prawnik, odbyło się to w momencie, w którym mężczyzna cierpiał z powodu "niewyobrażalnej traumy psychicznej" i był "pozbawiony reprezentacji prawnej". Zdaniem obrońcy stan psychiczny 37-latka nie pozwolił zatrzymanemu nawet na zgłoszenie sprzeciwu wobec decyzji o aresztowaniu.
Cypr. Ojciec zmarłego trzylatka aresztowany
Reprezentujący Brytyjczyka mecenas domaga natychmiastowego zwolnienia mężczyzny z aresztu. "Tragedia, która dotknęła naszego klienta, jest na tyle poważna, że dalsze przetrzymywanie w areszcie tylko pogorszy jego, i tak już ciężki, stan psychiczny, a także stan psychiczny jego rodziny" - wskazał w przesłanym policji piśmie.
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Prawnik powołał się również na konieczność poinformowania pięcioletniej córki 37-latka o śmierci brata. Do tej pory rodzice przekazali jej, że trzylatek przebywa w szpitalu. O stracie chcieliby powiedzieć jej wspólnie. Ponadto adwokat podkreślił, że mężczyzna w pełni współpracował z funkcjonariuszami prowadzącymi śledztwo.
Chlorakas. Chłopiec wypadł przez hotelowe okno
Do tragedii doszło 12 lipca. Małżeństwo wraz z dwojgiem dzieci oraz dziadkami zameldowali się w hotelu położonym we wsi Chlorakas. Z ustaleń policji, która na miejsce zdarzenia została wezwana natychmiast po tym, jak trzylatek wypadł przez okno, wynikało, że tragedia jest skutkiem wypadku.
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Tuż przed tragedią chłopiec miał być trzymany na rękach przez ojca. Wraz z dziadkiem czekali na przyjazd windy, obok której znajdowało się otwarte okno. Podczas zabawy z ojcem trzylatek wyślizgnął się z rąk mężczyzny. Dziecko natychmiast przewieziono do szpitala, mimo to chłopiec zmarł.Czytaj więcej