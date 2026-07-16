Adwokat 37-latka poinformował, że ojciec dziecka został postawiony przed sądem w Pafos w poniedziałek. Jak wskazał prawnik, odbyło się to w momencie, w którym mężczyzna cierpiał z powodu "niewyobrażalnej traumy psychicznej" i był "pozbawiony reprezentacji prawnej". Zdaniem obrońcy stan psychiczny 37-latka nie pozwolił zatrzymanemu nawet na zgłoszenie sprzeciwu wobec decyzji o aresztowaniu.

Cypr. Ojciec zmarłego trzylatka aresztowany

Reprezentujący Brytyjczyka mecenas domaga natychmiastowego zwolnienia mężczyzny z aresztu. "Tragedia, która dotknęła naszego klienta, jest na tyle poważna, że dalsze przetrzymywanie w areszcie tylko pogorszy jego, i tak już ciężki, stan psychiczny, a także stan psychiczny jego rodziny" - wskazał w przesłanym policji piśmie.

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Prawnik powołał się również na konieczność poinformowania pięcioletniej córki 37-latka o śmierci brata. Do tej pory rodzice przekazali jej, że trzylatek przebywa w szpitalu. O stracie chcieliby powiedzieć jej wspólnie. Ponadto adwokat podkreślił, że mężczyzna w pełni współpracował z funkcjonariuszami prowadzącymi śledztwo.

Chlorakas. Chłopiec wypadł przez hotelowe okno

Do tragedii doszło 12 lipca. Małżeństwo wraz z dwojgiem dzieci oraz dziadkami zameldowali się w hotelu położonym we wsi Chlorakas. Z ustaleń policji, która na miejsce zdarzenia została wezwana natychmiast po tym, jak trzylatek wypadł przez okno, wynikało, że tragedia jest skutkiem wypadku.

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Tuż przed tragedią chłopiec miał być trzymany na rękach przez ojca. Wraz z dziadkiem czekali na przyjazd windy, obok której znajdowało się otwarte okno. Podczas zabawy z ojcem trzylatek wyślizgnął się z rąk mężczyzny. Dziecko natychmiast przewieziono do szpitala, mimo to chłopiec zmarł.