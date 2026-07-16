Samolot pokazowy przeleciał w środę rano tuż nad tłumem plażowiczów w Pensacola Beach na Florydzie - przekazało ABC News. Po tym, jak wideo ze zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych, przedstawiciele zespołu akrobacyjnego "Blue Angels" wydali oświadczenie.

"Podczas manewru maszyna leciała niżej niż przewidują standardowe procedury, co spowodowało zakłócenia na plaży, które miały wpływ na leżaki i parasole cywilów" - podano.

USA. Samolot przeleciał tuż nad plażą, eskadra przeprowadzi śledztwo

W dalszej części zaznaczono, że bezpieczeństwo lokalnej społeczności, widzów oraz pilotów jest najwyższym priorytetem eskadry.

"Kierownictwo zespołu analizuje okoliczności związane z tym manewrem i przeprowadza szczegółowe śledztwo, aby zapewnić zgodność wszystkich operacji z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa Marynarki Wojennej i Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA)" - zapewniono.

Officials with the U.S. Navy's elite Blue Angels flight demonstration squadron said they're conducting a review after social media footage showed a jet flying low over a crowd of beachgoers in Pensacola Beach, Florida, on Wednesday morning.



"During an arrival maneuver, an… pic.twitter.com/bmD65a5qTu — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 16, 2026

Lokalna stacja telewizyjna WEAR, należąca do sieci ABC, poinformowała, że przelot miał miejsce podczas imprezy "Breakfast with the Blues". - Przyjeżdżam tu od 10 lat i nigdy w życiu nie widziałam takiego przelotu - powiedziała jedna z plażowiczek w rozmowie z WEAR. - Dosłownie myślałam, że w nas wlecą. To było niesamowite - dodała.

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Eskadra akrobatyczna "Blue Angels" należy do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jednostka została utworzona w 1946 roku, jest drugą najstarszą oficjalną grupą tego typu na świecie, zaraz po "Patrouille de France", powstałej w piętnaście lat wcześniej

W skład zespołu wchodzi obecnie sześciu pilotów z marynarki, którzy latają głównie samolotami:

Boeing F/A-18E/F Super Hornet

oraz Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Przez ostatnie 80 lat ich występy obejrzało około 500 milionów ludzi.