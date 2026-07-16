O włos od tragedii. Samolot akrobacyjny przeleciał tuż nad plażowiczami
Samolot grupy akrobacyjnej "Blue Angels" przeleciał "niżej niż przewidują standardowe procedury" nad tłumem plażowiczów na Florydzie. Eskadra, należąca do Marynarki Wojennej USA, prowadzi śledztwo w tej sprawie i zapewniła, że bezpieczeństwo jest dla niej priorytetem.
Samolot pokazowy przeleciał w środę rano tuż nad tłumem plażowiczów w Pensacola Beach na Florydzie - przekazało ABC News. Po tym, jak wideo ze zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych, przedstawiciele zespołu akrobacyjnego "Blue Angels" wydali oświadczenie.
"Podczas manewru maszyna leciała niżej niż przewidują standardowe procedury, co spowodowało zakłócenia na plaży, które miały wpływ na leżaki i parasole cywilów" - podano.
USA. Samolot przeleciał tuż nad plażą, eskadra przeprowadzi śledztwo
W dalszej części zaznaczono, że bezpieczeństwo lokalnej społeczności, widzów oraz pilotów jest najwyższym priorytetem eskadry.
"Kierownictwo zespołu analizuje okoliczności związane z tym manewrem i przeprowadza szczegółowe śledztwo, aby zapewnić zgodność wszystkich operacji z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa Marynarki Wojennej i Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA)" - zapewniono.
Lokalna stacja telewizyjna WEAR, należąca do sieci ABC, poinformowała, że przelot miał miejsce podczas imprezy "Breakfast with the Blues". - Przyjeżdżam tu od 10 lat i nigdy w życiu nie widziałam takiego przelotu - powiedziała jedna z plażowiczek w rozmowie z WEAR. - Dosłownie myślałam, że w nas wlecą. To było niesamowite - dodała.
ZOBACZ: Pentagon sprawdzi testosteron. Hegseth zapowiada badanie żołnierzy
Eskadra akrobatyczna "Blue Angels" należy do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jednostka została utworzona w 1946 roku, jest drugą najstarszą oficjalną grupą tego typu na świecie, zaraz po "Patrouille de France", powstałej w piętnaście lat wcześniej
W skład zespołu wchodzi obecnie sześciu pilotów z marynarki, którzy latają głównie samolotami:
- Boeing F/A-18E/F Super Hornet
- oraz Lockheed Martin C-130J Super Hercules.
Przez ostatnie 80 lat ich występy obejrzało około 500 milionów ludzi.Czytaj więcej