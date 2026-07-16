Nowy rząd Ukrainy. Jest decyzja parlamentu

Za kandydaturą Koreckiego zagłosowało 289 deputowanych, jeden był przeciw, siedmiu wstrzymało się od głosu, a 21 nie głosowało. To trzeci premier Ukrainy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Następnie parlament, stosunkiem 264 głosów, zatwierdził 16 członków nowego rządu. W jego kierownictwie znaleźli się: Denys Szmyhal - pierwszy wicepremier i minister energetyki, Tetiana Bereżna - wicepremier ds. polityki humanitarnej i minister kultury, Wsewołod Czencow - wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

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Pozostałe resorty objęli m.in. Iwan Wyhowski - sprawy wewnętrzne, Witalij Kim - sprawy weteranów, Andrij Butenko - edukacja i nauka, Mykoła Kałasznyk - odbudowa, infrastruktura i transport, Ołeksandr Krawczenko - gospodarka i środowisko, Oksana Ferczuk - transformacja cyfrowa oraz pozostający na stanowiskach Wiktor Laszko - zdrowie i Serhij Marczenko - finanse.

Głosowanie nie obejmowało ministrów obrony i spraw zagranicznych, ponieważ zgodnie z ukraińskim systemem politycznym kandydatów na te stanowiska przedstawia prezydent.

Nowy premier Ukrainy. Kim jest Serhij Korecki?

Korecki ma 48 lat, jest z wykształcenia inżynierem i ekonomistą. To jego pierwsza funkcja w administracji rządowej; nie jest związany z żadną partią polityczną. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze paliwowo-energetycznym.

Od maja 2025 roku kierował państwowym koncernem Naftohaz, wcześniej stał na czele Ukrnafty i UkrTatNafty, a także pracował w prywatnych przedsiębiorstwach energetycznych i sieci stacji WOG.

Jednym z jego najpilniejszych zadań będzie przygotowanie Ukrainy do zimy po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną. Korecki zapowiedział również zwiększenie dostaw dronów, systemów bezzałogowych i uzbrojenia dla wojska, terminową wypłatę emerytur i świadczeń oraz dodatkową pomoc dla miejscowości położonych blisko frontu.

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Przypomnijmy, że Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i zaanonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy.

Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.