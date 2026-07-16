Nowy dowód w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Prokuratura potwierdza

- Mamy nowy dowód dotyczący czasu i miejsca, kiedy w noc zaginięcia Iwona była w Parku Reagana. Nie chodzi tutaj o zeznanie świadków - powiedział Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

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Park Reagana od wielu lat wskazywany jest jako kluczowe miejsce w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. To właśnie w jego pobliżu kamery zarejestrowały zaginioną po raz ostatni.

Zaginęcie Iwony Wieczorek. Nowy dowód w sprawie

W 2017 r. policja prowadziła na terenie Parku Reagana szczegółowe poszukiwania z podziałem na sektory, teren został także przekopany z użyciem koparki. Na aktualnym etapie dochodzenia, po 16 latach od zaginięcia Iwony Wieczorek, wykorzystywany jest georadar.

- Szukaliśmy ciała Iwony Wieczorek i artefaktów, które były z nią związane. Używaliśmy georadaru, a poszukiwania miały miejsce na Pomorzu. Nie był to rozległy teren. Obszar poszukiwań był precyzyjnie wskazany - powiedział śledczy.

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Prokuratura nie potwierdza, że nowy dowód to nowe nagranie z miejskiego monitoringu.

- Mamy ułożone różne wersje pod względem ich prawdopodobieństwa. Ostatnio pracowaliśmy nad potwierdzeniem lub wykluczeniem jednej z poważniejszych wersji osobowych w tej sprawie. Nie powiem, że udało nam się ją całkowicie wykluczyć, ale prawdopodobieństwo jej wystąpienia bardzo spadło. To też jest postęp - stwierdził serwisowi prokurator Stasielak.

Nowy "dowód dotyczący czasu i miejsca" w sprawie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w wieku 19 lat. Świeżo upieczona maturzystka wracała z jednego z sopockich klubów. Znajomi Iwony Wieczorek zeznali, że po opuszczeniu dyskoteki zdecydowała się sama dotrzeć do domu. Nigdy jednak tam nie doszła.

Jej drogę domu wzłuż trójmiejskich plaż uchwyciły kamery miejskiego monitoringu. Po raz ostatni kobieta widoczna jest na nagraniu z kamery w gdańskim Jelitkowie - około 20 minut pieszo od jej domu.