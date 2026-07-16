Piotr Oczko był autorem dziesiątek artykułów naukowych i kilkunastu książek, z których bodaj najpopularniejszą była "Pocztówki z Mokum", która uważana jest za najwybitniejszy polski przewodnik po kulturze niderlandzkiej.

Oprócz filologii niderlandzkiej specjalizował się w historii sztuki, dawnej literaturze polskiej, angielskiej i niemieckiej. Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody im. Kazimierza Wyki i nagrody Kraków Miasto Literatury UNESCO, autor tłumaczeń.

"Piotrek, będzie nam bardzo brakować Twojej niezwykłej wrażliwości, tego, że uczyłeś nas, jak patrzeć na sztukę i życie, Twojego humoru, inteligentnej złośliwości, nawet Twojego przekonania, że zawsze masz rację (bo na końcu okazywało się, że prawie zawsze ją miałeś)" - podała redakcja miesięcznika "Znak", z którym związanym był profesor Oczko.

Nie żyje prof. Piotr Oczko. Filolog, autor, tłumacz, historyk sztuki miał 53 lata

Profesor Oczko przez lata związany był z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, choć sam specjalizował się w filologii niderlandzkiej, był także anglistą. Jego wkład w popularyzację kultury Holandii w Polsce został dostrzeżony na holenderskim dworze. W 2024 r. z rąk ambasador prof. Oczko otrzymał od króla Holandii tytuł i order Rycerza Oranje Nassau.

Miesięcznik "Znak" przytoczył słowa profesora Oczko, które ten zawarł w podziękowaniu za otrzymaną w tym roku Nagrodę im. Kazimierza Wyki.

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"Tak naprawdę sens własnego pisania dostrzegłem dopiero w maju zeszłego roku. Gdy po raz kolejny leżałem w szpitalu, nieoczekiwanie dostałem mail od czytelniczki, która wyznawała, że za sprawą moich tekstów otworzyła się na sztukę i zaczęła z przyjemnością chodzić do muzeów" - napisał profesor Oczko.

"Pod koniec dodała zaś 'w pewien sposób dzięki nim pogodziłam się z homoseksualnością mojego dziecka'. Wtedy zdałem sobie sprawę, że warto było pisać, właśnie dla tego jednego, nieznanego mi dziecka nieznanej kobiety" - wyznał filolog.

Redakcja miesięcznika przekazała, że będzie kontynuować pracę nad wydaniem kolejnej książki profesora pt. "Rzeczy, które zostają. Opowieści o domu i przedmiotach", nad którą autor pracował w ostatnich miesiącach życia.