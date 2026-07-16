"Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu minister podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu" - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak dodał, jeżeli kontrola potwierdzi, że urzędnicy zostali wprowadzeni w błąd lub przedstawiono im fałszywą dokumentację, resort skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania.

"Opisaną historię traktujemy jako potwierdzenie słuszności uruchomionych przez MSZ prac nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej z udziałem tzw. operatorów" - zaznaczył Wewiór.

Rzecznik zapewnił, że celem resortu jest zwiększenie przejrzystości i efektywności wydawania publicznych pieniędzy oraz zagwarantowanie stabilnego wsparcia dla środowisk polonijnych. Nowe rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

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Zmieniona nazwa i statut. Po doniesieniach mediów MSZ wstrzymuje wypłaty

Według ustaleń Wirtualnej Polski Polonia Connect była największym beneficjentem konkursu organizowanego przez MSZ. Stowarzyszeniu przyznano 1,95 mln zł, czyli niemal 18 proc. całej rozdysponowanej puli. Łącznie resort przeznaczył na projekty wspierające środowiska polonijne 10,9 mln zł, które trafiły do 41 podmiotów.

Portal ustalił, że jeszcze na początku kwietnia organizacja nosiła nazwę Lubelska Liga Gier Miejskich i zajmowała się przede wszystkim organizacją imprez plenerowych oraz projektów młodzieżowych.

W dniu ogłoszenia konkursu MSZ do jej statutu dopisano działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Kilka dni później w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nową nazwę stowarzyszenia. Zmiany nastąpiły około trzech tygodni przed terminem składania ofert.

Konkurs wymagał doświadczenia. Dokumenty miały go nie potwierdzać

Regulamin konkursu wymagał, by oferenci mieli doświadczenie we współpracy ze środowiskami polonijnymi oraz przy organizacji wizyt studyjnych. Z dokumentów uzyskanych przez WP ma jednak wynikać, że warunek ten nie został zweryfikowany na etapie oceny formalnej.

Polonia Connect przedstawiła między innymi dwa listy rekomendacyjne od organizacji działających w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Według portalu dokumenty miały niemal identyczną treść i nie zawierały konkretnych informacji o wcześniej zrealizowanych projektach.

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Jedna z autorek przyznała później, że podpisany przez nią dokument był w rzeczywistości listem intencyjnym, a nie potwierdzeniem realizacji konkretnego projektu.

MSZ wskazywało również na udział stowarzyszenia w organizacji kolonii dla dzieci polonijnych. WP ustaliła jednak, że chodziło o półkolonie dla dzieci uchodźczych z Ukrainy i dzieci polskich, a bezpośrednim wykonawcą projektu była inna organizacja. Polonia Connect nie była stroną umowy.

Sprawa Polonia Connect. Dokładnie tyle punktów, ile wynosił próg

W dokumentach komisji konkursowej zapisano, że stowarzyszenie wcześniej nie realizowało na zlecenie MSZ żadnych projektów dotyczących współpracy z Polonią.

Jednocześnie wszystkie jego oferty otrzymały po sześć punktów za "ocenę dotychczasowej współpracy". Jeden z projektów zdobył łącznie 60 punktów, czyli dokładnie tyle, ile wynosił próg umożliwiający otrzymanie dotacji.

Z dokumentów wynika, że komisja rekomendowała przyznanie pieniędzy, natomiast ostateczną decyzję podejmował minister spraw zagranicznych.