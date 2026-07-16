273 turystów zostało poparzonych przez meduzy ogniste na niemieckiej wyspie Fehmarn - przekazał portal NDR. Jak dodano, ostatnie ciepłe dni zwiększyły liczbę osób szukających ochłody w wodach Morza Bałtyckiego.

Przekazano, że meduzy dotarły w pobliże plaży z powodu silnego wiatru z północnego zachodu.

Portal zaznaczył, że zwierzęta pojawiły się w pobliżu niemieckiej wyspy wcześniej niż zwykle z powodu wysokich temperatur. Czynnik ten sprzyja się ich gromadzeniu przy linii brzegowej.



NDR poinformował, że większość przypadków skończyła się jedynie bólem i pieczeniem skóry. Ratownicy nie zanotowali poważniejszych problemów zdrowotnych.

Niemcy. Meduzy zaatakowały turystów. Ratownicy zastosowali piankę po goleniu

Niemieccy ratownicy z Fehmarn zastosowali oryginalną metodę łagodzenia poparzeń. Piekące miejsca spryskiwano pianką do golenia, która łagodziła ból.

Rzeczniczka lokalnego związku ratowników Christine Karaagac przekazała, że po udzieleniu pomocy większość poparzonych mogła wrócić do kąpieli w morzu. - Wciąż mogli bezpiecznie zażywać kąpieli - podkreśla.

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Gatunkiem meduzy, na który najczęściej można natknąć się podczas kąpieli w Bałtyku jest chełbia modra. Nazywana jest inaczej meduzą bałtycką. Najczęściej występuje w głębszych partiach, jednak ze względu na prądy morskie, meduzy te mogą również dotrzeć do wód, znajdujących się nieopodal linii brzegowej.

Drugą meduzą, która licznie występuje w wodach Bałtyku jest bełtwa festonowa. Często określana jako ognista meduza. Stworzenie jest niemal przezroczyste i z daleka trudno rozpoznawalne. Zazwyczaj bełtwy występują w głębi morza, jednak może zdarzyć się tak, że wiatr i prądy morskie wypchną je w kierunku wybrzeża.

Kontakt z tą meduzą może być bardzo bolesny, zwłaszcza u dzieci. Nie ma jednak obawy, że poparzenie meduzy może być śmiertelne.