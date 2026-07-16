Wołodymyr Zełenski miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi Sługi Narodu, że Mychajło Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać.

- Powiedział (Zełenski - red.), że w normalnych okolicznościach należałoby zwolnić zarówno Fedorowa, jak i Syrskiego, ale obecnie nie może tego zrobić – powiedział Ukrainskiej Prawdzie jeden z uczestników spotkania.

Konflikt Fedorowa z Syrskim. Zełenski podjął decyzję

"To był wielki zaszczyt - służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (...). Dziękuję wszystkim za wsparcie! Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony – pokonania wroga poprzez asymetrię, szybkość innowacji i siłę organizacji. Ciąg dalszy nastąpi" - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Wśród swoich najważniejszych osiągnięć Fedorow wymienił znaczne zwiększenie zakupów dronów, uruchomienie nowych programów dla Sił Systemów Bezzałogowych, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen, rozwój ukraińskiego programu rakiet balistycznych oraz pozyskanie dziesiątek miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego. Dodał również, że w dniu dymisji rządu pomyślnie przetestowano ukraińską rakietę balistyczną.

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Według źródeł Ukrainskiej Prawdy zamiast Fedorowa ma zostać zgłoszona kandydatura Ihora Kłymenki, który obecnie pełni obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Źródła we frakcji twierdzą również, że Fedorow pozostanie w ekipie prezydenta, "ale co będzie robił dalej, będzie wiadomo w przyszłym tygodniu".

"Prezydent poinformował frakcję, że wysunie Kłymenkę na stanowisko ministra obrony" - napisał opozycyjny deputowany Jarosław Żełezniak w komunikatorze Telegram.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Fedorow uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale zdaniem ukraińskich mediów ostatnio zaobserwowano u niego "polityczne ambicje".

Nowy premier Ukrainy. Zełenski zgłosił kandydata

Prezydent Ukrainy złożył w środę wieczorem w Radzie Najwyższej (parlamencie) wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Głosowanie w tej sprawie oczekiwane jest w czwartek.

Wcześniej w środę Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. - Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – mówił Zełenski.

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Korecki na stanowisku premiera zastąpiłby Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera.

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu "Forbes" kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: "normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść".

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 r.