Fałszywe informacje wokół zatrudniania Ukraińców. Zareagowała policja

Polska

Policja nie planuje zatrudniania obcokrajowców, a Ukraińcy nie stanowią najliczniejszej grupy studentów Akademii Policji w Szczytnie - wynika z informacji przekazanych przez KGP i uczelnię. Obie instytucje zdementowały fałszywe doniesienia rozpowszechniane w ostatnich dniach w mediach społecznościowych.

Budynek Akademii Policji w Szczytnie z napisem "AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE" nad oknami. Przed budynkiem znajduje się monument z kamienia z herbem i napisem "AKADEMIA POLICJI W SZCZECINIE".
Akademia Policji w Szczytnie / Facebook
Akademia Policji w Szczytnie dementuje fałszywe informacje o Ukraińcach

W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i kontrakty w charakterze konsultantów. Takie twierdzenie opublikował na Facebooku w czwartek m.in. poseł Konfederacji Paweł Usiądek.

 

PAP zapytała Komendę Główną Policji o prawdziwość tych doniesień. Podkom. Lucyna Rekowska, p.o. Naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej KGP, przekazała, że aktualnie nie ma planów zatrudniania obcokrajowców w polskiej Policji oraz nie są prowadzone prace w tym zakresie. Podobne doniesienia pojawiały się w przestrzeni medialnej już w 2024 r.

Ukraińcy w polskiej policji? Fałszywa grafika krąży od ponad dekady

Jednak to nie jest jedyna fałszywa informacja, związana z rzekomym udziałem obcokrajowców w polskich służbach, która pojawiła się w internecie w ostatnich dniach. Na platformach społecznościowych rozpowszechniano również fałszywą grafikę, według której Ukraińcy mieszkający w Polsce mieliby jakoby być najliczniejszą grupą pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

"To jest absurdalna i bardzo niebezpieczna polityka, która napawa obywateli wrogim nastawieniem do obecnej władzy mundurowej jak i urzędowej" - czytamy. Dezinformująca grafika została opublikowana na portalu X oraz Tik Toku.

 

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Fałszywe informacje zdementowała Akademia Policji w Szczytnie, nosząca do 2023 r. nazwę wyższej szkoły. Jak poinformowano we wpisie na X, obecnie w Akademii kształci się 2277 studentów, z czego 442 to studenci cywilni. W ich gronie znajduję się jednak wyłącznie jedna osoba z obywatelstwem ukraińskim. Akademii Policji w Szczytnie oferuje studia cywilne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminologia oraz Kryminalistyka w służbie prawa. Ukończenie tych kierunków nie nadaje statusu funkcjonariusza Policji.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji funkcjonariuszem może zostać jedynie obywatel Polski. Z danych Akademii wynika więc, że do uzyskania szlifów oficerskich aspiruje obecnie 1835 osób, z czego każdy z nich posiada polskie obywatelstwo.

 

Grafika dotycząca Akademii w Szczytnie była dementowana już w 2024 r. i 2018 r., m. in. przez portal Konkret24 oraz Demagoga. Po raz pierwszy miała zostać opublikowana już w 2014 r. na jednym z internetowych blogów.

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Agata Sucharska / PAP
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