20 uratowanych z przemytu papug zostało przekazanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) do Centralnego Azylu dla Zwierząt. Dzięki sprawnej akcji ptaki szybko trafiły do lecznicy, gdzie objęto je specjalistyczną opieką weterynaryjną.

Jak przekazali funkcjonariusze KAS, okoliczności sprawy wskazują, że papugom najprawdopodobniej podano środki uspokajające, aby nie wydawały odgłosów podczas transportu. Badania weterynaryjne wykazały, że większość zwierząt doznała obrażeń.

Ptaki miały połamane lotki i sterówki, jeden z nich miał złamaną kończynę. Pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy jednej z papug nie udało się uratować.

Egzotyczne zwierzęta uratowane. Przemytnicy złapani na gorącym uczynku

Wśród zabezpieczonych zwierząt znajdowało się 16 papug z rodzaju Platycercus (rozella) oraz cztery papugi z rodzaju Psittacula (aleksandretta). Obecnie 19 uratowanych ptaków pozostaje pod opieką Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Wszystkie zabezpieczone papugi są gatunkami chronionymi na podstawie przepisów Unii Europejskiej regulujących handel okazami dzikiej fauny i flory, wdrażających postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

ZOBACZ: Próba przemytu złota. Ukrainka zatrzymana na granicy z Polską

Przewóz okazów bez wymaganego zgłoszenia celnego oraz dokumentów CITES stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Funkcjonariusze KAS przekazali, że w tej sprawie zachodzi również podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Za przewożenie zwierząt w warunkach powodujących ich zbędne cierpienie lub stres grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.



Papugi pozostaną w azylu do czasu rozstrzygnięcia przez sąd ich statusu prawnego. Postępowanie w sprawie trwa.