"Funkcjonariusze ABW zatrzymali 18-letniego Ukrainy Illii K., który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych realizował zadania sabotażowe i dywersyjne" - poinformował w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dobrzyński przekazał, że młody Ukrainiec na zlecenie rosyjskich służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci, m.in. na pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego oraz pomniku Rzezi Wołyńskiej, napisy sławiące UPA i Stepana Banderę.

18-latek napisał na pomnikach w języku ukraińskim słowa o treści "Sława UPA" oraz namalował czerwono-czarną flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Ukrainiec działał na zlecenie Rosji. 18-latak zatrzymała ABW

"Funkcjonariusze ABW i śledczy z Prokuratury Krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw" - dodał rzecznik. Mężczyzna działał w okresie od listopada 2024 r. do sierpnia 2025 r.

‼️ Funkcjonariusze #ABW zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu ‼️



🛑 Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.



🛑 Młody Ukrainiec na zlecenie rosyjskich służb umieszczał na budynkach oraz… pic.twitter.com/edFP1sD7ef — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2026

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał, że oskarżonemu postawiono też zarzuty czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

Prokuratura Krajowa przekazała, że "45 zarzutów dotyczy umieszczania na elewacjach budynków i w miejscach pamięci napisów oraz symboli gloryfikujących działalność UPA". Jak dodano, działania oskarżonego i jego zleceniodawców, realizowane na rzecz obcego wywiadu, miały na celu nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, pogłębianie antagonizmów między Polakami a Ukraińcami oraz wywoływanie niepokoju społecznego.

Zaznaczono, że oskarżony działał z pobudek finansowych, a nie ideologicznych.

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Śledczy zidentyfikowali także mechanizm rekrutowania wykonawców za pomocą komunikatorów internetowych oraz finansowania ich przestępczej działalności poprzez wypłatę wynagrodzenia w kryptowalutach za pośrednictwem zagranicznych giełd zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republice Ludowej.

18-latkowi grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.