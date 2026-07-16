Trzy osoby uznawane są za zaginione, po tym jak w środę łódź z 20 osobami na pokładzie wywróciła się w zatoce San Francisco w pobliżu wyspy Alcatraz - podaje BBC News.

- Jednostka policji, która pierwsza dotarła na miejsce, zauważyła w wodzie mężczyznę w stanie poważnego zagrożenia życia - mówił szef straży pożarnej San Francisco Dean Crispen. Po wyciągnięciu poszkodowanego z zwody rozpoczęto resuscytację. Niestety, po przetransportowaniu na brzeg stwierdzono zgon mężczyzny.

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Zmarły to 79-letni Clifford Joseph Boisa, mieszkaniec hrabstwa Sutter, położonego około dwie godzin jazdy samochodem na północny zachód od San Francisco. Dziennik "USA Today" ustalił, że był emerytowanym zastępcą szeryfa hrabstwa Sutter.

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Szef straży pożarnej przekazał, że na łodzi o nazwie "Volare" znajdowało się łącznie 20 dorosłych osób, głównie członków jednej rodziny, którzy "uczestniczyli w pewnego rodzaju uroczystości żałobnej".

- Trzy osoby znajdujące się na łodzi odniosły obrażenia i zostały przewiezione do lokalnego szpitala - informował Crispen. Pozostałe 13 osób bezpiecznie dotarło do brzegu, nie odnieśli oni żadnych obrażeń.

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Dowódca Straży Przybrzeżnej San Francisco Jarod Toczko powiedział, że możliwe jest, iż trzy zaginione osoby wciąż znajdują się w zatopionej łodzi. - Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wewnątrz łodzi mogli zostać uwięzieni ludzie - mówił.

Dodał, że zarówno główny pokład, jak i dolny pokład trzypoziomowej łodzi były zamknięte. - Przeprowadziliśmy rozmowy z ocalałymi i wiemy, że zaginieni znajdowali się na pokładzie głównym, a potencjalnie także pod pokładem - zaznaczył Toczko.

Rybak widział ludzi pod pokładem. Próbowali wybić okna

Jak podaje agencja Reutera, pasażerów tonącej łodzi pomagał ratować pracownik portu Justin Marceline wraz z rybakiem Mikiem Montoyą. - Kiedy przybyliśmy na miejsce, panował tam kompletny chaos - relacjonował.

- Za każdym razem, gdy musieliśmy wyciągać kolejną osobę, każda z nich była albo wyczerpana, albo wpadała w panikę i miotała się - mówił Marceline.

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Montoya stwierdził z kolei, że "widział ludzi znajdujących się pod linią wody wewnątrz łodzi, gdzie okna były zalane wodą". Według jego relacji uderzali oni w okna, najwyraźniej próbując je wybić. - To było jak scena z "Titanica". Wszędzie było pełno rzeczy. Ludzie walili w okna - mówił.

- Uważa się, że łódź spoczywa na głębokości około 40 metrów, co stanowi poważne wyzwanie dla operacji nurkowych - podkreślił dowódca Straży Przybrzeżnej San Francisco.