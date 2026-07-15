- Bardzo miło mi poinformować, że moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek miasta stołecznego Warszawy przyjęła pani Magdalena Młochowska i pani Izabela Marcewicz-Jendrysik, z czego się bardzo cieszę - powiedział na konferencji Rafał Trzaskowski. Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

Podkreślił, że Młochowska znana jest z "wieloletniej pracy dla ratusza". Prezydent Warszawy przypomniał, że jest ona związana z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy od 2016 roku. - Odpowiada za najbardziej złożone obszary działania miasta, (...) zna bardzo dobrze administrację, potrafi świetnie koordynować pracę wielu instytucji - mówił Trzaskowski.

ZOBACZ: Trzaskowski o aferze w Szpitalu Południowym. "Nie będę się wahał ani minuty"

Przedstawiając Izabelę Marcewicz-Jendrysik, prezydent podkreślił, że jest ona "świetną menadżerką ochrony zdrowia". - Kierowała Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, Warszawskim Centrum Opieki Medycznej Kopernik, a ostatnio także Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Bardzo dobrze znamy się od lat - zaznaczył prezydent stolicy.

- Obie panie to profesjonalistki, mają naprawdę potwierdzone kompetencje oraz bardzo mocny dorobek zawodowy. Co ważne, związane są również z Warszawą i bardzo dobrze znają nasze priorytety i to, jak funkcjonuje ratusz, co pozwoli nam od razu przejść do wytężonej pracy i do realizacji priorytetów - stwierdził Trzaskowski.

Dotychczasowe wiceprezydentki - Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra - złożyły rezygnacje na początku lipca w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Połduniowym. Trzaskowski podkreślił, że dymisje nie przesądzają, czy są one winne w aferze.

Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jendrysik nowymi wiceprezydentkami Warszawy

- Przede wszystkim chciałam ogromnie podziękować panu prezydentowi za zaufanie. To dla mnie zaszczyt. To dla mnie dowód uznania i podkreślenia znaczenia tematów, którymi do tej pory się zajmowałam. Budowania zielonej i odpornej Warszawy, odpornego miasta. Ogromnie się cieszę, że wraca pod moje skrzydła i w zakres mojej odpowiedzialności polityka mieszkaniowa - mówiła Magdalena Młochowska.

Jej zdaniem polityka mieszkaniowa, to nie tylko mieszkania, ale także element polityki społecznej. - W naszych Towarzystwach Budownictwa Społecznego tworzone są placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rewitalizacja to połącznie projektów w lepszą jakością zasobu mieszkalnego, ale też z tworzeniem tej wysokiej jakości przestrzeni publicznych - podkreśliła.

Młochowska wyraziła także nadzieję, że jej biura w współpracownicy "będą się wspierać wzajemnie, tworząc w ten sposób nową wartość dodaną".

ZOBACZ: Nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zdecydował

Izabela Marcewicz-Jendrysik podkreśliła, że jest związana z ochroną zdrowia od ponad 23 lat, natomiast 21 lat to praca w strukturach podmiotów leczniczych w Warszawie.

Swoją karierę zawodową podzieliła na trzy etapy, a każdy z nich "wzbogacił nią o wiedzę, ale też o krytyczne myślenie wobec tego, w jakich warunkach funkcjonujemy. Mam na myśli trudności, z jakimi mierzy się kierując i organizując system opieki zdrowotnej".



- Jestem co do zasady idealistką, która zawsze stawiała i stawiać będzie interes pacjenta na pierwszym miejscu. Gwarancje i wartości wynikające z Konstytucji, towarzyszą mi każdego dnia i są takim filtrem przy podejmowaniu każdej decyzji, z którą się mierzę w codziennej pracy - podkreśliła Marcewicz-Jendrysik.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski do dymisji? Polacy zabrali głos ws. przyszłości prezydenta Warszawy

- Możemy sobie śmiało powiedzieć, że doczekaliśmy okresu kryzysu. Oczywiście to jest bardzo bolesne, czego doświadczamy, obserwując wydarzenia i w tej chwili analizując to, co się wydarzyło w systemie ochrony zdrowia. Z całą pewnością kryzys może być dźwignią do zmian - zaznaczyła.

Jej zdaniem kryzys może być stymulacją do zatrzymania się i zmiany priorytetów, a także może skłaniać do udzielenia odpowiedzi na pytania o wartości oraz kierunki dalszego działania. - Gwarantuję i deklaruję dołożenie wszelkiej staranności do tego, aby odbudować zaufanie do systemu opieki zdrowotnej, nie tylko w Warszawie, tylko w ogóle w kraju - mówiła nowa wiceprezydent.

Nowi wiceprezydenci Warszawy. Trzaskowski ogłasza

Na początku lipca prezydent Warszawy mówił także, że rozszerzone zostaną "standardy odpartyjniania" na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. Według niego należy dokonać wyboru: "albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii".

- Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami, zasada będzie bardzo prosta. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach mają czas do końca lipca na jasną decyzję - podkreślił.

ZOBACZ: Dymisje wiceprezydentek Warszawy. Rafał Trzaskowski ogłosił

- Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy radzie nadzorczej miejskich spółek. I żeby było jasne, nikogo nie stygmatyzuję - zaznaczył.

Więcej informacji wkrótce...