Zełenski ponownie uderza w Polskę. "Słowo Ukrainy jest stanowcze"

Słowa Wołodymyra Zełenskiego cytuje portal tsn.ua. Wręczając Ursuli von der Leyen Order Europy, prezydent Ukrainy miał uderzyć w Polskę. - To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze - powiedział sarkastycznie.

W ten sposób Zełenski nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego, który postanowił o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

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Decyzja polskiego prezydenta miała związek z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

"Nagroda, której nikt nie może odebrać". Zełenski zadrwił z Polski

Krok ten spotkał się ze zdecydowaną reakcją Polski. Zełenskiego skrytykowali liczni politycy, w tym sam Nawrocki, który zadecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy tego odznaczenia. Niedługo później Zełenski odesłał Order Orła Białego do Warszawy.

Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się również byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko.

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O oddaniu polskich odznaczeń państwowych zdecydowali również inni przedstawiciele ukraińskiej sceny politycznej: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Zełenski odznaczył Ursulę von der Leyen. Przewodnicząca KE z Orderem Europy

W środę na stronie internetowej prezydenta Ukrainy opublikowana została informacja o odznaczeniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Orderem Europy. Wyróżnienie to zostało przyznane za wsparcie Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją oraz działania na rzecz jej integracji z Unią Europejską.

W dekrecie wskazano także na jej wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy w obronie niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa. Dzień wcześniej Unia Europejska otworzyła w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej.

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W środę rano szefowa KE poinformowała o przybyciu do Kijowa. Na miejscu ma rozmawiać m.in. o dalszym wsparciu dla Ukrainy, jej drodze do członkostwa w UE oraz przygotowaniach do nadchodzącej zimy. To już 11. wizyta von der Leyen w Kijowie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.