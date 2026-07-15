Zełenski odznaczył Ursulę von der Leyen. Docenił wsparcie dla Ukrainy

Decyzję o przyznaniu odznaczenia opublikowano w środę na stronie internetowej prezydenta Ukrainy. Tego samego dnia szefowa Komisji Europejskiej przybyła z wizytą do Kijowa, gdzie ma rozmawiać m.in. o dalszym wsparciu dla Ukrainy, jej drodze do członkostwa w UE oraz przygotowaniach do nadchodzącej zimy.

Zełenski odznaczył Ursulę von der Leyen Orderem Europy

Jak przekazano w dekrecie, przewodnicząca Komisji Europejskiej została uhonorowana za "wybitne osobiste zasługi" we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu wskazano także na jej wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy w obronie niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa.

Order Europy to ustanowione przez Ukrainę odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego integrację z Unią Europejską.

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Ursula von der Leyen z wizytą w Kijowie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy dotyczące integracji przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

Jak dodała, rozmowy będą dotyczyć również procesu akcesyjnego Ukrainy do UE oraz przygotowań do nadchodzącej zimy.

To już 11. wizyta Ursuli von der Leyen w Kijowie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ukraina zbliża się do UE

We wtorek do Kijowa przybył unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius. Ogłosił podpisanie z Ukrainą umów włączających ten kraj do dwóch unijnych programów obronnych - Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) oraz Programu na rzecz Europejskiego Przemysłu Obronnego (EDIP).

Pierwszy ma wspierać rozwój technologii obronnych, a drugi zwiększanie mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

Dzień wcześniej Unia Europejska otworzyła w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej. Łącznie proces negocjacyjny obejmuje sześć obszarów tematycznych.