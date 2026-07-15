Zełenski odznaczył Ursulę von der Leyen. Docenił wsparcie dla Ukrainy

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Orderem Europy. Wyróżnienie przyznano za wsparcie Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją oraz działania na rzecz jej integracji z Unią Europejską.

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen przytulają się, stojąc w otoczeniu innych osób w garniturach.
PAP/EPA/BENOIT TESSIER / POOL
Wołodymyr Zełenski odznaczył przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Orderem Europy

Decyzję o przyznaniu odznaczenia opublikowano w środę na stronie internetowej prezydenta Ukrainy. Tego samego dnia szefowa Komisji Europejskiej przybyła z wizytą do Kijowa, gdzie ma rozmawiać m.in. o dalszym wsparciu dla Ukrainy, jej drodze do członkostwa w UE oraz przygotowaniach do nadchodzącej zimy.

Zełenski odznaczył Ursulę von der Leyen Orderem Europy

Jak przekazano w dekrecie, przewodnicząca Komisji Europejskiej została uhonorowana za "wybitne osobiste zasługi" we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej.

 

W uzasadnieniu wskazano także na jej wkład we wzmacnianie odporności Ukrainy w obronie niepodległości, bezpieczeństwa Europy oraz rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa.

 

Order Europy to ustanowione przez Ukrainę odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego integrację z Unią Europejską.

 

ZOBACZ: Ukraina krok bliżej do UE. Drugi klaster otwarty

Ursula von der Leyen z wizytą w Kijowie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy dotyczące integracji przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

 

Jak dodała, rozmowy będą dotyczyć również procesu akcesyjnego Ukrainy do UE oraz przygotowań do nadchodzącej zimy.

To już 11. wizyta Ursuli von der Leyen w Kijowie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ukraina zbliża się do UE

We wtorek do Kijowa przybył unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius. Ogłosił podpisanie z Ukrainą umów włączających ten kraj do dwóch unijnych programów obronnych - Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) oraz Programu na rzecz Europejskiego Przemysłu Obronnego (EDIP).

 

Pierwszy ma wspierać rozwój technologii obronnych, a drugi zwiększanie mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu zbrojeniowego.

 

Dzień wcześniej Unia Europejska otworzyła w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej. Łącznie proces negocjacyjny obejmuje sześć obszarów tematycznych.

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