Jak przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymania dotyczą darowizn pozyskiwanych przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego od Spółek Skarbu Państwa. Miały one być przeznaczane na działalność polityczną, a nie charytatywną.

Zatrzymani przez agentów CBA na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej to 36-letni Paweł P., były pracownik Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych prezesów zarządu fundacji: 52-letnia Renata K. i 42-letni Włodzimierz D.

Zatrzymania ws. afery w RARS. Podejrzenia dotyczące darowizn

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

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Inny z wątków badanych przez prokuraturę w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczy m.in. byłego prezesa RARS Michała Kuczmierowskiego. Sąd w Londynie zdecydował w czerwcu o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie jego ekstradycji. Na początku września 2024 r. Kuczmierowski (zgadza się na podawanie nazwiska) został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.

Polska prokuratura poinformowała 22 sierpnia 2024 roku, że wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kuczmierowskiemu i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokuratura bada m.in., czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych. Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19. Śledczy ujawnili też, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.