Zarzuty dla Macieja Ś. Były szef KRRiT zatrzymany przez CBA

Czynności z udziałem Macieja Ś. zakończyły się we wtorek około godz. 23. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opuścił prokuraturę i odpowiada z wolnej stopy. Przed godz. 10 śledczy mają opublikować komunikat, w którym przedstawią treść zarzutów.

Maciej Ś. usłyszał zarzuty

We wtorek rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej - Macieja Ś. i Cezarego J.

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PFN w 2017 roku.

Po przeszukaniach i zakończeniu czynności obaj zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec Macieja Ś., podobnie jak wcześniej wobec Cezarego J., zastosowano środki wolnościowe.

Śledztwo dotyczy kampanii "Sprawiedliwe Sądy"

Postępowanie dotyczy finansowania kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy". Według śledczych działania członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej miały wyrządzić fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach - nie mniejszą niż 8,4 mln zł.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przekazał we wtorek, że śledztwo prowadzone jest między innymi w kierunku przestępstwa niegospodarności. Za taki czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Do sprawy odniósł się również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak napisał, Maciej Ś. i Cezary J. jako członkowie zarządu PFN uruchomili środki fundacji na kampanię, która - według niego - miała służyć przede wszystkim atakowaniu środowiska sędziowskiego.

"Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone" - przekazał minister.

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