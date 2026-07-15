Podczas wizyty kardynał zapoznał się z warunkami przetrzymywania więźniów, a także zobaczył pomieszczenia mieszkalne, ośrodki medyczne, kaplicę oraz inne obiekty ośrodka. Według ambasadora Ukrainy przy Watykanie Andrija Jurasza, ośrodek spełnia wszystkie międzynarodowe standardy.

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W ośrodku przebywają nie tylko obywatele Rosji, ale także Białorusi, Korei Północnej, Konga, Peru, Nigerii, Filipin oraz wielu innych krajów, których żołnierze walczyli po stronie rosyjskiej. Watykan informuje, że w łącznie w ośrodku przebywają przedstawiciele 53 krajów.

Wysłannik papieża w ośrodku dla jeńców wojennych w Ukrainie

W trakcie wręczania więźniom breloków, kardynał wyjaśnił ich symbolikę: "Mam nadzieję, że wkrótce zawiesisz go na kluczach do domu, by móc nim otworzyć drzwi i przytulić swoich bliskich". Przekazywał także ikony Matki Bożej Salus Populi Romani i fotogramie papieża Leona XIV. Zapewniał, że modli się on o szybkie zakończenie wojny.

Matteo Zuppi spotkał się także z szefem cywilnej administracji obwodu lwowskiego Maksymem Kozickim. Głównym tematem rozmowy były kwestie humanitarne. Strony rozmawiały także o wsparciu dla ukraińskich dzieci, których rodzice bronią kraju. Dzięki pomocy Watykanu, setki dzieci mogły już przejść rehabilitację we Włoszech.

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Kozicki poprosił kardynała, o przekazanie papieżowi Leonowi XIV zaproszenia do odwiedzenia obwodu lwowskiego. Przypomniał, że w tym roku mija 25 lat od pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę i wyraził przekonanie, że przyjazd obecnego papieża będzie dobitnym okazaniem solidarności. Po zakończeniu wizyty kardynał Zuppi udał się do Kijowa.