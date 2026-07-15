Nocne uderzenie i potężna eksplozja w Odessie. "Wróg zaatakował"
Trzy osoby nie żyją, a kilka innych zostało rannych w wyniku ataków Rosjan na Odessę. Podczas uderzeń na ukraińskie miasto zostały zaatakowane budynki mieszkalne, pożar wybuchł też w jednym z przedsiębiorstw. Ukraińskie służby poinformowały również o jednej ofierze śmiertelnej ataku w Czernihowie.
Informacje o atakach w Odessie przekazał szef miejskiej administracji wojskowej Serhij Łysak.
"Wróg ponownie zaatakował miasto. Niestety są ofiary śmiertelne i ranni. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Ustalamy szczegóły" - napisał w komunikatorze Telegram. W swoim kolejnym wpisie dodał informację o trzech ofiarach śmiertelnych. Trzy inne osoby zostały ranne, są hospitalizowane.
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Nocny atak Rosji, są ofiary śmiertelne. Główne uderzenie w Odessę
Według informacji przekazanych przez portal Unian, nad ranem w Odessie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy, władze zauważyły wystrzelone w kierunku miasta rakiety. Wkrótce potem nastąpiła potężna eksplozja. Rzeczniczka Prokuratury Obwodowej w Odessie potwierdziła portalowi, że rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy.
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazała również, że w wyniku jednego z uderzeń zniszczony został siedmiopiętrowy blok, doszło też do zniszczeń i pożaru w magazynie jednego z przedsiębiorstw. Uszkodzone zostały również dwie ciężarówki.
Rosyjska armia zaatakowała także w Czernihowie - zginęła jedna osoba, doszło do zniszczenia domu i samochodu, w jednym z przedsiębiorstw wybuchł pożar. W wyniku ataków w Żytomierzu dwie osoby został ranne.Czytaj więcej