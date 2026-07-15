- Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy - powiedział ukraiński prezydent w trakcie spotkania z szefową Komisji Europejskiej.

Serhij Korecki kandydatem na premiera Ukrainy

Ukraiński serwis Espreso.tv przekazał w środę, że Korecki spotkał się ze wszystkimi frakcjami i grupami parlamentarnymi.

Portal poinformował wcześniej, że Julię Swirydenko na stanowisku premiera, mogło zamienić jedno z tych nazwisk: obecny minister obrony Michajło Fiodorow, szef Naftogazu Serhija Korecki, były premier, były minister obrony i obecny minister energii oraz pierwszy wicepremier Denis Szmyhal oraz burmistrz Charkowa Igor Terechow. Ostatecznie Zełenski postawił właśnie na doświadczonego menadżera.

Możliwe są też inne zmiany w rządzie. Nie jest jasne, czy pełniący obowiązki ministra obrony Michajło Fiodorow pozostanie szefem ukraińskiego resortu obrony.

Zełenski zapowiedział, że odbędzie z nim rozmowę przed spotkaniem ze swoją partią Sługa Narodu, które ma się odbyć się jeszcze w środę wieczorem.

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Przypomnijmy, że Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i zaanonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.

Kim jest Korecki? To menadżer wyższego szczebla i ekspert ds. energetyki

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku "samochody i gospodarka samochodowa", a następnie na kierunku "ekonomika przedsiębiorstwa". Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu "Forbes" kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski.

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To właśnie znajomość systemu energetycznego ma być głównym atutem przyszłego premiera o czym wspominał Zełenski. Do zadań szefa nowego rządu będzie należało przygotowanie kraju do przetrwania trudnej - z uwagi na rosyjskie ataki - zimy.