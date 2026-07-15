Ukraina zestrzeliła rosyjski śmigłowiec, atak z zaskoczenia. Opublikowano nagranie

Świat

Ukraińskie drony zestrzeliły rosyjski śmigłowiec Mi-28. Do ataku doszło w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim w Rosji, około 90 km od Ukrainy. O trafieniu poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Browdi.

Wojskowy helikopter bojowy Mi-24 w kamuflażu, leci na tle błękitnego nieba. Widoczne są jego śmigła, uzbrojenie i numer "37" na kadłubie.
Wikimedia Commons
Ukraiński dron zaatakował rosyjski śmigłowiec Mi-28; zdj. ilustracyjne

Zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie przedstawia rosyjski śmigłowiec szturmowy Mi-28, który zostaje trafiony przez ukraińskiego drona. Maszyna podchodziła do lądowania, a delikatne ruchy pilotów sugerują, że w ogóle nie spodziewali się oni uderzenia.

 

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Dron najpierw dogonił, a następnie trafił w ogon śmigłowca. Mimo że nagranie urywa się w momencie uderzenia, atak prawdopodobnie zakończył się strąceniem maszyny.

 

 

Ukraina zestrzeliła rosyjski śmigłowiec. Atak z zaskoczenia

Nie jest to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca przez ukraińskie drony. W marcu 2026 roku doszło do uderzenia na śmigłowiec szturmowy Ka-52 w obwodzie Donieckim.

 

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Według nieoficjalnych wyliczeń od początku pełnoskalowej wojny Rosja straciła już co najmniej 21 śmigłowców Mi-28. Statystyka obejmuje tylko jednostki, których zniszczenie, uszkodzenie lub przejęcie zostało potwierdzone zdjęciem lub materiałem wideo.

Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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