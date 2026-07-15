Tragiczny wypadek nieopodal Grodziska Wlkp. Nie żyją dwaj młodzi mężczyźni

Polska

Dwóch mężczyzn w wieku 23 i 26 lat zginęło w wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej numer 32 nieopodal Grodziska Wielkopolskiego - potwierdziła polsatnews.pl policja. Trzeci z mężczyzn, w wieku 19 lat, przeżył wypadek i odniósł niegroźne obrażenia. Na miejscu trwają czynności dochodzeniowe policji prokuratury.

KP PSP Grodzisk
Wypadek na DK23. Zginęły dwie osoby, jedna jest ranna

Do wypadku doszło na 183. kilometrze drogi krajowej numer 23 pomiędzy Ptaszkowem i Kotowem w okolicach Grodziska Wielkopolskiego. Kierowca Mazdy podczas manewru wyprzedzania wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

 

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Na miejsce skierowane zostały dwa zastępy straży pożarnej z Grodziska Wielkopolskiego i Graniewa, które natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. Niestety życia dwóch osób nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek na DK23. Nie żyją dwie osoby

- Osoba, która siedziała na kanapie z tyłu, wypadła z samochodu i odniosła delikatne obrażenia. W przypadku pasażera przygotowano dostęp do osoby poszkodowanej i po wydostaniu jej podjęto działania ratownicze, jednak lekarz stwierdził zgon. Kierowca samochodu zginął na miejscu - przekazał polsatnews.pl sp. sztab. Witold Maciejewski oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

 

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Osoby, które zginęły miały 26 i 23 lata. Pasażer z tylnej kanapy, który przeżył, ma 19 lat. Wszyscy to osoby narodowości ukraińskiej.

 

Na miejscu wypadku trwają czynności dochodzeniowe z udziałem prokuratury i policji. Na DK 23 w okolicach Ptaszkowa wprowadzony został wahadłowy.

 

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Maciej Olanicki / polsatnews.pl
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