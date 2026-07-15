Do wypadku doszło na 183. kilometrze drogi krajowej numer 23 pomiędzy Ptaszkowem i Kotowem w okolicach Grodziska Wielkopolskiego. Kierowca Mazdy podczas manewru wyprzedzania wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

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Na miejsce skierowane zostały dwa zastępy straży pożarnej z Grodziska Wielkopolskiego i Graniewa, które natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. Niestety życia dwóch osób nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek na DK23. Nie żyją dwie osoby

- Osoba, która siedziała na kanapie z tyłu, wypadła z samochodu i odniosła delikatne obrażenia. W przypadku pasażera przygotowano dostęp do osoby poszkodowanej i po wydostaniu jej podjęto działania ratownicze, jednak lekarz stwierdził zgon. Kierowca samochodu zginął na miejscu - przekazał polsatnews.pl sp. sztab. Witold Maciejewski oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

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Osoby, które zginęły miały 26 i 23 lata. Pasażer z tylnej kanapy, który przeżył, ma 19 lat. Wszyscy to osoby narodowości ukraińskiej.

Na miejscu wypadku trwają czynności dochodzeniowe z udziałem prokuratury i policji. Na DK 23 w okolicach Ptaszkowa wprowadzony został wahadłowy.