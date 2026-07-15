Tragedia we Wrocławiu. Ciało poszukiwanej modelki wyłowiono ze stawu

Polska

Zaginiona 24-letnia modelka nie żyje - potwierdziła w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dodano, że jej tożsamość została już potwierdzona. Służby podkreślają, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

facebook.com/Wodna Służba Ratownicza
Działania Wodnej Służby Ratowniczej; zdj. ilustracyjne

Rzecznik prasowa wrocławskiej policji poinformowała także, że kobieta została wyłowiona z jednego ze stawów na terenie Wrocławia.

 

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Komunikat w sprawie wydała także Wodna Służba Ratownicza. "Wczoraj, przed godz. 22:00, Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej włączyli się do poszukiwań zaginionej 24-letniej mieszkanki Wrocławia" - czytamy w komunikacie.

Nie żyje 24-letnia modelka. Jej ciało odnaleziono w stawie

Ratownicy w poszukiwaniach posłużyli się m.in. zapisem monitoringu, który skierował działania na staw znajdujący się w pobliżu jej domu.

 

"Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2 w nocy, z dnia zbiornika wydobyto ciało kobiety" - przekazała WSR. Dodano, że czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem śmierci 24-latki prowadzą policja i Prokuratura.

 

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Kobieta po raz ostatni była widziana w poniedziałek wieczorem. Wchodziła wówczas do swojego mieszkania. Od tamtego momentu nie było z nią kontaktu. Wiadomo, że opuszczając miejsce zamieszkania, nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów.

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