Tragedia we Wrocławiu. Ciało poszukiwanej modelki wyłowiono ze stawu

Rzecznik prasowa wrocławskiej policji poinformowała także, że kobieta została wyłowiona z jednego ze stawów na terenie Wrocławia.

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Komunikat w sprawie wydała także Wodna Służba Ratownicza. "Wczoraj, przed godz. 22:00, Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej włączyli się do poszukiwań zaginionej 24-letniej mieszkanki Wrocławia" - czytamy w komunikacie.

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Ratownicy w poszukiwaniach posłużyli się m.in. zapisem monitoringu, który skierował działania na staw znajdujący się w pobliżu jej domu.

"Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2 w nocy, z dnia zbiornika wydobyto ciało kobiety" - przekazała WSR. Dodano, że czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem śmierci 24-latki prowadzą policja i Prokuratura.

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Kobieta po raz ostatni była widziana w poniedziałek wieczorem. Wchodziła wówczas do swojego mieszkania. Od tamtego momentu nie było z nią kontaktu. Wiadomo, że opuszczając miejsce zamieszkania, nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów.