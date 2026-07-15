Policja informuje, że do zdarzenia doszło na terenie jednego z gospodarstw rolnych w gminie Stoszowice (pow. ząbkowski). Według wstępnych ustaleń dziecko doznało poważnych obrażeń po kontakcie z koniem. Zwierzę przebywało na podwórku gospodarstwa i było uwiązane.

Według zdanej relacji od razu po zdarzeniu rodzice zareagowali natychmiastowo. 36-letni ojciec samodzielnie przetransportował dziecko do szpitala w Ząbkowicach Śląskich. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń, dziecko zmarło. Policję o zdarzeniu poinformował lekarz, który stwierdził zgon.

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- Nie wiemy jak te obrażenia wyglądały, ani jak do końca powstały. To mają wyjaśnić dalsze czynności policjantów pod nadzorem prokuratora - powiedziała Interii podkom. Katarzyna Mazurek.

Tragedia na gospodarstwie. Nie żyje półtoraroczne dziecko

Na miejscu tragedii, od razu po zgłoszeniu, pojawili się policjanci, którzy działali pod nadzorem prokuratora rejonowego. Badanie obecnych w momencie wypadku opiekunów wykazało, że byli oni trzeźwi. Prace trwały do późnych godzin nocnych.

- Czynności na miejscu zdarzenia zostały wznowione w dniu dzisiejszym, ponieważ wczoraj przerwano je ze względu na późne godziny nocne - dodała oficer prasowe KPP w Ząbkowicach Śląskich.

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Podkreślono, że nie było podstaw do żadnych zatrzymań. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone, a śledczy rozpoczęli szczegółowe oględziny.