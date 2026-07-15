To już pewne. Twarz Trumpa pojawi się na jednodolarówce, w tle specjalna okazja
Mennica Stanów Zjednoczonych rozpocznie emisję złotej jednodolarówki z podobizną Donalda Trumpa - wynika z oświadczenia sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta. Jak dodał, moneta będzie symbolizować "amerykańskie wartości" oraz "obietnicę kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich".
Produkcja monety będzie związana z 250-leciem niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił w środę w mediach społecznościowych, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa.
"Podczas gdy Ameryka upamiętnia 250 lat niepodległości, Mennica USA zacznie wybijać tę nową złotą jednodolarówkę, by uczcić trwałe dziedzictwo wolności i symbol patriotyzmu" - napisał Bessent na platformie X, dołączając obraz nowej monety. "Przedstawiając prezydenta Trumpa, celebruje siłę amerykańskich wartości i obietnicę kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich” - dodał.
Jednodolarówka z twarzą Trumpa. Wiadomo, jak będzie wyglądać
Początkowo planowano, by twarz Trumpa pojawiła się na specjalnej edycji 250-dolarowego banknotu. Zgodnie z obowiązującym prawem, na amerykańskich banknotach nie mogą jednak znajdować się wizerunki żyjących głów państwa. Kongres dotychczas nie zgodził się na zmianę tych przepisów, dlatego zdecydowano się na emisję monety.
Wcześniej ogłoszono, że na banknotach pojawi się także podpis prezydenta. Wizerunek Trumpa trafił już na specjalne edycje paszportów jubileuszowych oraz na tzw. "złote karty", które gwarantują prawo stałego pobytu w USA po wpłacie miliona dolarów.
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Obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych obfitują w inicjatywy związane z prezydentem Trumpem. Jego nazwisko pojawiło się m.in. na portalu z lekami na receptę oraz na kontach inwestycyjnych dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zostało przemianowane na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, co było decyzją władz stanowych Florydy.Czytaj więcej