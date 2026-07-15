Produkcja monety będzie związana z 250-leciem niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił w środę w mediach społecznościowych, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

"Podczas gdy Ameryka upamiętnia 250 lat niepodległości, Mennica USA zacznie wybijać tę nową złotą jednodolarówkę, by uczcić trwałe dziedzictwo wolności i symbol patriotyzmu" - napisał Bessent na platformie X, dołączając obraz nowej monety. "Przedstawiając prezydenta Trumpa, celebruje siłę amerykańskich wartości i obietnicę kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich” - dodał.

Jednodolarówka z twarzą Trumpa. Wiadomo, jak będzie wyglądać

Początkowo planowano, by twarz Trumpa pojawiła się na specjalnej edycji 250-dolarowego banknotu. Zgodnie z obowiązującym prawem, na amerykańskich banknotach nie mogą jednak znajdować się wizerunki żyjących głów państwa. Kongres dotychczas nie zgodził się na zmianę tych przepisów, dlatego zdecydowano się na emisję monety.

Wcześniej ogłoszono, że na banknotach pojawi się także podpis prezydenta. Wizerunek Trumpa trafił już na specjalne edycje paszportów jubileuszowych oraz na tzw. "złote karty", które gwarantują prawo stałego pobytu w USA po wpłacie miliona dolarów.

ZOBACZ: Trump wypłacił odszkodowanie w głośnej sprawie. Wcześniej nazywał oskarżenia "szwindlem"

Obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych obfitują w inicjatywy związane z prezydentem Trumpem. Jego nazwisko pojawiło się m.in. na portalu z lekami na receptę oraz na kontach inwestycyjnych dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zostało przemianowane na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, co było decyzją władz stanowych Florydy.