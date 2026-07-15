"Takie jest stanowisko prezydenta". Leśkiewicz reaguje na słowa Czarnka

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl

- Prezydent Karol Nawrocki opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy w walce z Rosją - przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz. W ten sposób odniósł się do głośnej wypowiedzi Przemysława Czarnka, który proponował wstrzymanie unijnego finansowania dla Kijowa.

Mężczyzna w okularach i garniturze przemawia na tle flag Polski i Ukrainy.
Polsat News
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Leśkiewicz przekazał stanowisko prezydenta Nawrockiego ws. pomocy Ukrainie

- Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie, zatem Ukrainie należy pomagać w walce z Federacją Rosyjską. Na pewno trzeba Ukrainie pomagać i to jest stanowisko pana prezydenta - powiedział Leśkiewicz w programie "Poranny Ring" Super Expressu.

Karol Nawrocki o pomocy dla Ukrainy. Jest stanowisko prezydenta

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta został zapytany, czy głowa państwa uważa, że Przemysław Czarnek przekroczył granice swoją wypowiedzią dotyczącą finansowania Ukrainy. Leśkiewicz nie odniósł się bezpośrednio do oceny słów polityka PiS, przedstawiając stanowisko prezydenta.

 

Jak podkreślił, Karol Nawrocki opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy w wojnie z Rosją.

 

ZOBACZ: Kaczyński zabrał głos ws. Czarnka. Fala komentarzy po wpisie prezesa PiS

Przemysław Czarnek chce wstrzymania finansowania Ukrainy

Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek mówił wcześniej, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, by wymusić na władzach w Kijowie zmianę polityki wobec Polski.

 

Polityk PiS przekonywał również, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski.

 

Słowa Czarnka spotkały się z krytyką premiera Donalda Tuska, który nazwał je "idiotycznymi" i ocenił, że to "polityka zabójcza". Od wypowiedzi odciął się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - napisał Kaczyński.

WIDEO: "Brakuje ambicji reformowania". Surowa ocena rządu w "Prezydentach i Premierach"
Czytaj więcej
DONALD TUSKFEDERACJA ROSYJSKAJAROSŁAW KACZYŃSKIKAROL NAWROCKIPOLITYKA UEPOLSKAPREZYDENTPRZEMYSŁAW CZARNEKUKRAINA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 