- Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie, zatem Ukrainie należy pomagać w walce z Federacją Rosyjską. Na pewno trzeba Ukrainie pomagać i to jest stanowisko pana prezydenta - powiedział Leśkiewicz w programie "Poranny Ring" Super Expressu.

Karol Nawrocki o pomocy dla Ukrainy. Jest stanowisko prezydenta

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta został zapytany, czy głowa państwa uważa, że Przemysław Czarnek przekroczył granice swoją wypowiedzią dotyczącą finansowania Ukrainy. Leśkiewicz nie odniósł się bezpośrednio do oceny słów polityka PiS, przedstawiając stanowisko prezydenta.

Jak podkreślił, Karol Nawrocki opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy w wojnie z Rosją.

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Przemysław Czarnek chce wstrzymania finansowania Ukrainy

Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek mówił wcześniej, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, by wymusić na władzach w Kijowie zmianę polityki wobec Polski.

Polityk PiS przekonywał również, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski.

Słowa Czarnka spotkały się z krytyką premiera Donalda Tuska, który nazwał je "idiotycznymi" i ocenił, że to "polityka zabójcza". Od wypowiedzi odciął się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - napisał Kaczyński.