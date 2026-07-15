Sikorski ostrzega przed prowokacją Rosji. "Z użyciem ukraińskich dronów"

Polska

Podejrzewamy, że Rosja planuje wykorzystać ukraińskie drony do ataku na państwo NATO lub na samą siebie, by uzasadnić atak - powiedział Radosław Sikorski. Szef MSZ podczas wizyty w USA potwierdził, że Polska spodziewa się operacji pod fałszywą flagą i dodał, że kluczową rolę mogą w niej odegrać ukraińskie drony. - To jest rodzaj działania, które (Putin) może planować - stwierdził Sikorski.

PAP/Wiktor Dąbkowski
Radosław Sikorski przekazał nowe informacje o możliwej rosyjskiej prowokacji

Radosław Sikorski podczas debaty w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana w Los Angeles przekazał, że Polska podejrzewa Rosję o przeprowadzenie operacji pod fałszywą flagą, w której Moskwa posłuży się ukraińskimi dronami.

 

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- Putin powiedział nawet coś takiego mniej więcej miesiąc temu. Stwierdził: jeśli zostaniemy zaatakowani przez państwo NATO, odpowiemy. Dlatego podejrzewamy, że planuje przygotować ukraińskie drony i wykorzystać je do ataku na państwo NATO albo Rosję, a następnie odpowiedzieć na taki atak - powiedział Sikorski

 

- To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa - ocenił działania Władimira Putina szef polskiej dyplomacji.

Radosław Sikorski o rosyjskiej prowokacji. Kreml może użyć  ukraińskich dronów

Wicepremier został zapytany o powołaną w poniedziałek w Paryżu koalicję antybalistyczną. Dziewięć państw europejskich, w tym Ukraina, mają wspólnie opracować system obrony. Podczas inauguracyjnego spotkania zabrakło Polski. Według szefa MSZ format koalicji jest otwarty i polskie przedsiębiorstwa będą mogły dołączyć do nie w przyszłości.

 

- Formuła współpracy przemysłów obronnych Europy na rzecz budowy systemów balistycznych i antybalistycznych jest otwarta (...) Gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić - powiedział Sikorski.

 

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Sikorski zabrał głos w sprawie amerykańskiego zaangażowania w Ukrainie. Inicjatywę tę prowadził zmarły w sobotę senator Lindey Graham. Według CNN Donald Trump ma zamiar wesprzeć sankcje jako hołd dla "najważniejszego dziedzictwa" zmarłego kongresmena.

 

- Senator Graham chciał jednak udzielić większej pomocy i mam nadzieję, że pamięć o nim zostanie uszanowana i ta ustawa zostanie uchwalona - powiedział Sikorski.

 

- To Europa finansuje funkcjonowanie państwa ukraińskiego od (...) półtora roku. Mam na myśli m.in. wypłatę emerytur, wynagrodzeń dla urzędników i innych bieżących wydatków. Stany Zjednoczone nie finansują tego rodzaju kosztów. Kupujemy (też) od USA pewien sprzęt wojskowy - stwierdził wicepremier.

"Jest zdesperowany i przegrywa". Szef MSZ o nastrojach na Kremlu

Podczas konferencji prasowej na początku lipca premier Donald Tusk stwierdził, że "najbliższe miesiące mogą być krytyczne", jeśli chodzi o rosyjskie prowokacje czy to wobec państw bałtyckich, czy to wobec Polski. Tego samego dnia Radosław Sikorski zwrócił się podczas briefingu prasowego bezpośrednio do Władimira Putina.

 

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- Tego typu reżimy zawsze tak robią. Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostacje na terenie ówczesnej Rzeszy - powiedział Sikorski.

 

- Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego - stwierdził szef MSZ.

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Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
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