Jak przekazano w komunikacie opublikowanym przez IHF, powrót rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji może odbyć się już w najbliższym czasie.

Organizacja nie planuje żadnych dodatkowych wymogów kwalifikacyjnych, czy innych ograniczeń. Szczypiorniści mają jedynie spełnić obowiązki Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Piłka Ręczna. Rosja i Białoruś wracają na międzynarodowe turnieje

Jednocześnie podkreślono, że pełny powrót reprezentacji Rosji i Białorusi może wymagać "okresu przejściowego". Jest to związane z kalendarzem rozgrywek międzynarodowych m.in. eliminacji mistrzostw Europy czy też światowego czempionatu.

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"W ostatnich miesiącach Rada IHF podjęła etapowe działania w celu reintegracji. 24 marca 2026 roku młodzieżowe reprezentacje Rosji i Białorusi otrzymały zezwolenie na organizację i udział w samodzielnie organizowanych meczach towarzyskich i turniejach, pod warunkiem podpisania oświadczeń o braku powiązań z wojskowymi lub rządowymi służbami bezpieczeństwa" - przypomniano.

"6 maja 2026 roku Rada zatwierdziła możliwość przyznania potencjalnej dzikiej karty na Mistrzostwa Świata Kobiet U-16 IHF 2026 i/lub Puchar Narodów IHF drużynie rosyjskiej lub białoruskiej, w stosownych przypadkach" - dodano.

W dalszym etapie komunikatu federacja stwierdziła, że "nadal solidaryzuje się z Ukrainą", "zdecydowanie potępia toczącą się wojnę i jej niszczycielskie skutki", dodając, że "IHF szczerze liczy, że konflikt wkrótce się zakończy".