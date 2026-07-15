Raport NIK ws. Szpitala Południowego. Wskazano nieprawidłowości

Polska

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działalności Szpitala Południowego w Warszawie. NIK ustaliła m.in. że pokoje w Warszawskim Centrum Chirurgii Kręgosłupa były używane niezgodnie z przeznaczeniem, a czas pracy personelu medycznego i udzielanie świadczeń były niezgodne z harmonogramem umowy z NFZ. Wskazano także na braki dokumentacji, m.in. części raportów z audytów.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym. NIK opublikowała raport
Polsat News

Jak wskazano w opublikowanym raporcie, ustalenia Najwyższej Izby Kontroli związane były z działalnością Warszawskiego Szpitala Południowego.

 

Dotyczyły one m.in. organizacji udzielania świadczeń, w tym należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie (na podstawie umowy z NFZ) i komercyjnie, działalności Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, przyjęć na SOR pacjentów planowych, wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem niektórych pomieszczeń oraz ich stanu techniczno-sanitarnego, a także czasu pracy personelu medycznego.

 

Kontrola objęła lata 2022-2025, została rozpoczęta we wrześniu 2025 r. z inicjatywy własnej NIK.

 

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: "Prowokacja, która się udała". Ekspert o geście Nawrockiego wobec Zełenskiego
polsatnews.pl
Czytaj więcej
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLIPOLSKASZPITAL POŁUDNIOWY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 