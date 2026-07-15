Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym. NIK opublikowała raport

Raport NIK ws. Szpitala Południowego. Wskazano nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działalności Szpitala Południowego w Warszawie. NIK ustaliła m.in. że pokoje w Warszawskim Centrum Chirurgii Kręgosłupa były używane niezgodnie z przeznaczeniem, a czas pracy personelu medycznego i udzielanie świadczeń były niezgodne z harmonogramem umowy z NFZ. Wskazano także na braki dokumentacji, m.in. części raportów z audytów.
Jak wskazano w opublikowanym raporcie, ustalenia Najwyższej Izby Kontroli związane były z działalnością Warszawskiego Szpitala Południowego.
Dotyczyły one m.in. organizacji udzielania świadczeń, w tym należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie (na podstawie umowy z NFZ) i komercyjnie, działalności Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, przyjęć na SOR pacjentów planowych, wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem niektórych pomieszczeń oraz ich stanu techniczno-sanitarnego, a także czasu pracy personelu medycznego.
Kontrola objęła lata 2022-2025, została rozpoczęta we wrześniu 2025 r. z inicjatywy własnej NIK.
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