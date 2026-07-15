Prezydent Gitanas Nauseda potwierdził informacje, które w ostatnich tygodniach pojawiły się w zagranicznych mediach, że Rosja planuje prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich, mające na celu sprawdzenie jedności NATO.

Wyjasnił, że doniesienie te zostały zweryfikowane przez litewskie służby.

"Docierają sygnały". Prezydent Litwy o możliwym rosyjskim ataku

- Docierają do nas takie sygnały z naszych służb. Nie identyfikują one jednoznacznie miejsca ani czasu, ponieważ po prostu nie da się ich określić, ponieważ druga strona nie zawsze jest na końcu procesu planowania, a my znamy jedynie samo planowanie lub cel - powiedział Gitanas Nauseda w wywiadzie dla BNS.

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- Nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że mówimy o operacjach kinetycznych, nie na dużą skalę, ale jednak ukierunkowanych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być skierowane na obiekty infrastruktury krytycznej - dodał.

Nauseda: Celem prowokacji mogą być elementy infrastruktury

Wyjaśnił, że na celowniku ewentualnych prowokatorów mogą znaleźć się m.in. elementy infrastruktury krytycznej i transportowej. Przywódca zapewnił, że tego typu obiekty na całej Litwie zostały zabezpieczone.

Polityk wyjaśnił też, jak może wyglądać prawdopodobny atak lub prowokacja.

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- To może być wszystko, co jest w stanie po prostu zatrzymać funkcjonowanie tych obiektów, ponieważ same obiekty są ważne nie tylko dla siebie, ale także dla funkcjonowania całego systemu, a zwłaszcza naszej synchronizacji z systemem kontynentalnej Europy - powiedział Nauseda.